Мужской гороскоп на неделю: кому наконец улыбнется финансовый успех

Читай мужской гороскоп на неделю 14 – 20 июня 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

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На этой неделе большинству знаков Зодиака нужно будет выложиться на все 100 процентов на работе. Кому-то необходимо добить рабочие вопросы перед долгожданным отпуском, а кому-то – вернуться к обычному режиму работы. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 14 – 20 июня 2021 года именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 14 – 20 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Что касается Овнов, то им звезды рекомендуют экономить свою энергию в течение этой рабочей недели. Тебя ожидает достаточно много задач, с которыми необходимо справиться. И чтобы на это у тебя оставались силы, необходимо достаточно внимания посвящать отдыху. Поэтому не ленись ежедневно выбираться на свежий воздух. Прогулки будут заряжать тебя энергией для новых свершений.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Эта неделя для Тельцов будет довольно насыщенной. Тебя ожидает много работы с новыми заказчиками. Поэтому нужно будет не только познакомиться с ними, но и наладить коммуникацию. Не стесняйся просить о помощи в течение следующих семи дней. Это позволит тебе не чувствовать себя изможденным к пятнице. Помни также об отдыхе, которому ты просто обязан посвятить выходные!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Эта неделя для Близнецов будет максимально легкой. Уже на носу долгожданный отпуск, поэтому ты мыслями будешь где-то на море. Но это не значит что нужно откровенно бездельничать. Попробуй закрыть все рабочие "хвосты", чтобы во время отдыха тебя не донимали вопросами, связанными с дедлайнами, проектами и контактами. Не забывай также о делегировании обязанностей на время своего отсутствия.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Что касается Раков, то им однозначно финансово повезет на этой неделе. Инвестируй полученные деньги в саморазвитие. Например, можешь оплатить желанные курсы по изучению иностранных языков. Не лишним также будет шопинг. Обновки не только поднимут тебе настроение, но и позволят чувствовать себя максимально уверенно. На выходных звезды рекомендуют выбраться куда-то за город. Поэтому зови друзей, чтобы круто провести время вместе.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Эта неделя для Львов пройдет под эгидой изменений. Тебя ожидает переезд, возможность сменить обстановку, а также выйти из зоны комфорта. Что касается работы, то переживать не стоит. Ты традиционно будешь справляться со всеми задачами, которые будет ставить перед тобой руководство. Более того: ты и сможешь поражать своей скоростью и качеством работы. А это особенно ценно, ведь ответственный сотрудник на вес золота.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам звезды рекомендуют позаботиться о личной жизни в течение этой недели. Если у тебя сравнительно недавно закончились отношения, то это не причина сидеть одному до конца своих дней. Выберись на свидание. Никто не заставляет тебя сразу же встречаться с новой девушкой. Но и отказываться от общения и веселого времяпрепровождения – не лучшая идея.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам на этой неделе звезды рекомендуют посвятить все свое внимание физической активности. В последнее время ты буквально прирос к креслу, что не слишком полезно. Попробуй больше ходить в течение следующих семи дней. Можешь, например, ходить домой с работы пешком. Это не только позволит развеяться, но и позволит твоему организму получить необходимую подвижность. Выходные, к слову, следует посвятить родным.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Что касается Скорпионов, то им звезды рекомендуют расслабиться и плыть по течению. Хватит требовать от себя слишком много. Ты и так не сможешь контролировать абсолютно все, что происходит вокруг тебя. Лучшее, что ты можешь сделать на этой неделе, – отдать штурвал судьбе. Пусть она решает, что будет происходить. А ты за это время расслабишься и получишь возможность зарядиться энергией для новых свершений.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Что касается Стрельцов, то им звезды рекомендуют пересмотреть свои расходы в течение следующих семи дней. Пора обнаружить, что же "высасывает" буквально все соки из твоего бюджета. Это позволит не только оптимизировать затраты, но и иметь возможность экономить. Вечера, к слову, следует посвятить отдыху. Можешь выбираться на прогулки или позволить себе просто бездельничать дома. Никто тебя обвинять не будет.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Что касается Козерогов, то им звезды рекомендуют серьезно заняться собственным здоровьем. Если тебя в последнее время мозолит зуб, то пора наконец записаться на прием к стоматологу. Стоит помнить, что промедление не слишком положительно повлияет на твоё самочувствие. Лучше бороться с проблемой на том этапе, когда она не переросла в трагедию. И будет тебе счастье.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

На этой неделе у Водолеев выпадет возможность закрыть все свои финансовые вопросы. Поэтому не упусти ее. Если же останется еще немного денег, то можешь потратить их целиком и полностью на себя. Сделай себе небольшой подарок, который будет радовать и приносить пользу. Что касается выходных, то их следует посвятить любимому человеку. Выберитесь куда-то вместе за городом, наслаждаясь отдыхом от суеты.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

На Рыб на этой неделе ожидает возможность прекрасно провести время с друзьями. Они посетят твой города на несколько дней. Поэтому твоя задача – устроить им крутую экскурсию, вести по лучшим заведениях, а также показать интересные места, о которых не знают туристы. Да и сам попробуй на несколько дней превратиться в туриста, изучая любимый город по-новому. Это позволит тебе избавиться от будничной рутины, которая буквально поглотила тебя.

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