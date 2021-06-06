*нажми на свой знак Зодиака, чтобы узнать актуальный прогноз эту неделю

Эта неделя будет максимально насыщенной для всех без исключения знаков Зодиака. Разница будет заключаться лишь в том, что одним выпадет возможность круто отдохнуть, а другим – поработать на славу. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 7 – 13 июня 2021 именно для твоего знака Зодиака.

Это интересно Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире

Гороскоп на неделю 7 – 13 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам с самого начала недели звезды рекомендуют составить себе четкий список дел. Если ты научишься придерживаться плана и не будет забывать о дедлайнах, то и получишь достаточно свободного времени, которое будешь посвящать не только отдыху, но и любимому человеку. А еще на этой неделе стоит как можно меньше времени проводить в социальных сетях.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

На Тельцов на этой неделе ожидает очень много работы. За выходные накопилось немало задач, которые требуют твоего непосредственного вмешательства. Поэтому ты просто обязан позаботиться о том, чтобы выполнить их все. Но не стоит также забывать и об отдыхе. Если ты потребуешь от себя слишком много в течение следующих 5 рабочих дней, то на выходных у тебя просто не будет сил для новых свершений и приключений.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам звезды советуют позаботиться о своем здоровье в течение этой недели. Вполне вероятно тебе необходимо будет сдать несколько анализов, чтобы понять, что же в последнее время беспокоит. Но переживать не нужно. Если ты вовремя обнаружишь проблему, то и бороться с ней будет значительно легче. Что касается работы, то не стоит посвящать ей свое свободное время. Лучше отдохни и проведи его в кругу друзей.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

На Раков ожидает возможность круто отдохнуть и перезагрузиться на этой неделе. Выбрось из головы мысли о работе, а также позаботься о том, чтобы ты имел возможность набраться положительных эмоций. Не забывай, что именно они могут быть двигателем для новых свершений. Вечера стоит посвящать любимому человеку. Поэтому не лишними будут романтические свидания или простые прогулки.

Тебе понравится Чем на самом деле занимаются мужчины на мальчишниках: подборка забавных фото

Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам звезды советуют запастись терпением, а также использовать каждую возможность отдохнуть. Тебя ожидает не только безумное количество работы, но и множество задач, требующих неотложного вмешательства. Поэтому лучшее, что ты можешь сделать в течение этой недели, – как можно меньше времени проводить в сети. Отдайся на полную работе, чтобы вечера можно посвятить себе, любимому человеку, а также отдыху.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

На Дев на этой неделе ожидает возможность проявить себя. В последнее время ты тихонько отсиживаешься где-то в уголке. И это неплохо, но так ты далеко не уйдешь. Если хочешь добиться успеха в деле, которым занимаешься, – не бойся заявлять о себе. Покажи руководству, что перед ним инициативный и волевой человек. Будь готов к новым вызовам, а также не стесняйся смело заявлять о себе. Сделай хотя бы несколько шагов навстречу новым возможностям и новой жизни.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Что касается Весов, то им звезды рекомендуют как можно больше времени проводить на природе. Понятное дело, что ты будешь работать. Но это не мешает по дороге домой прогуляться в соседнем парке. Это позволит не только перезагрузиться, но и избавиться от суеты. А витамин D, который гарантирует солнечные лучи, не только повысит твоё настроение, но и самочувствие.

Ничего себе Шахматисты-плейбои: Капабланка и Таль – чемпионы мира, безумно популярные у женщин

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам на этой неделе звезды рекомендуют экономить энергию. Хватит требовать от себя слишком много. Ты же не хочешь чувствовать себя истощенным за первые несколько дней. Лучшее, что ты можешь сделать, – посвящать работе ровно столько времени, сколько длится твой рабочий день. Зато свободное время лучше провести с пользой для себя. Выбирайся куда-то на прогулки, заряжаясь положительными эмоциями, а также наслаждаясь возможностью побыть без суеты.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам на этой неделе звезды рекомендуют сконцентрировать все свое внимание любимому человеку. В последнее время ваши отношения откровенно натянутые. Поэтому необходимо срочно что-то с этим делать. Можешь, например, устраивать уютные романтические посиделки по вечерам. Играйте в настолки, смотрите любимые фильмы или выбирайтесь на прогулку. В общем делайте что-нибудь, но делайте это вместе. И будет вам обоим счастья!

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам выпадет возможность быстро подняться по карьерной лестнице на этой неделе. Поэтому звезды рекомендуют набраться смелости и показать руководству, что на тебя можно положиться. Возьмись за ответственный проект и доведи его до ума за считанные дни. Это гарантированно шокирует тех, кто никогда не ставил на тебя. А еще это позволит в очередной раз доказать себе, что ты не зря просиживаешь штаны в офисе.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

На Водолеев на этой неделе ожидает возможность круто провести время с теми, кого они очень сильно любят. Приезжай к родителям, чтобы не только зарядиться положительными эмоциями, но и помочь им. Вы можете наконец устроить ремонт в родительском доме или просто выбраться все вместе на отдых. О работе в течение этой недели вообще категорически запрещено думать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам на этой неделе нужно отдохнуть и попробовать избавиться от суеты. В последнее время ты пытаешься все успеть, но это же просто невозможно. Нужно смириться с тем, что в сутках всего 24 часа. И что не всегда все будет идти именно по тому плану, который ты себе расписал в голове. Позволь себе иногда просто плыть по течению. Тебе однозначно понравится, что не всегда нужно отвечать за все, что происходит вокруг.