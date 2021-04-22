HIIT-тренировка в бассейне: комплекс упражнений, который сожжет еще больше калорий
А что если мы скажем тебе, что твоя любимая HIIT-тренировка может быть еще более эффективной? Для этого достаточно выполнять упражнения не в тренажерном зале, а бассейне. Поэтому возьми на вооружение комплекс этих упражнений, чтобы не только чувствовать себя отлично, но и избавляться лишнего!
Источник:GQ
Тренировка HIIT идеально подходят для одновременного похудения, сжигание жира и набора силы. И здесь нет ничего удивительного, ведь она состоит из упражнений высокой интенсивности. Их нужно выполнять в течение коротких сеансов, предназначенных для ускорения твоего пульса и проверки каждой из твоих мышц.
Примечательно Как накачать стальной пресс мужчине: 5 мощных видов планки
Существенное преимущество HIIT-тренировок заключается в том, что она чрезвычайно короткая. А еще ее можно выполнять с собственным весом. Поэтому не обязательно носиться с "железом", если хочешь достичь желаемых результатов.
В бассейне можно не только отдохнуть, но и прокачать свое тело / Фото Unsplash
HIIT-тренировка в бассейне
Ее стоит начать со входа в воду и незначительных прыжков. Следует приспособиться к температуре и сопротивлению воды. Как только ты начнешь, не забывай давать 15 секунд отдыха между каждым движением. Также помни о повышении частоты сердечных сокращений.
Если же этот комплекс кажется тебе очень легким, то ты можешь добавить к нему использования гантель или дисков. Также можно пробовать выполнять их под водой. Но это мы рекомендуем делать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под наблюдением тренера.
Разогрев
- Прогулка по воде – 1 минута
- Бег трусцой в воде – 2 минуты (повторить 2 – 3 раза или до полного прогрева тела)
Контур 1
- Высокие колени – 30 секунд
- Удары ногами по ягодицам – 30 секунд
- Прыжки Валета – 30 секунд
- Прогулка в воде – 1 минута
Контур 2
- Выпад вправо – 30 секунд
- Выпад влево – 30 секунд
- Шаги в воде с руками в воздухе – 30 секунд
- Прогулка в воде – 1 минута
HIIT-тренировка в бассейне сожжет максимум калорий / Фото Unsplash
Контур 3
- Приседания (как можно скорее) – 1 минута
- Бег назад – 30 секунд
- Прыжок с высоким коленом – 30 секунд
- Прогулка в воде – 1 минута
Охлаждение
- Бег трусцой в воде – 2 минуты
- Прогулка по воде – 2 – 5 минут, в зависимости от того, сколько времени тебе понадобится, чтобы снизить частоту сердечных сокращений.
Возьми на вооружение Позавидовал бы сам Шверценеггер: блогер показал, как накачать крепкую грудь – видео
Попробуй и ты устроить себе HIIT-тренировку в бассейне. Если ты планируешь отпуск где-то на море, то не воспользоваться этой возможностью – настоящий грех!
Поделиться новостью