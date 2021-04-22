А что если мы скажем тебе, что твоя любимая HIIT-тренировка может быть еще более эффективной? Для этого достаточно выполнять упражнения не в тренажерном зале, а бассейне. Поэтому возьми на вооружение комплекс этих упражнений, чтобы не только чувствовать себя отлично, но и избавляться лишнего!

Тренировка HIIT идеально подходят для одновременного похудения, сжигание жира и набора силы. И здесь нет ничего удивительного, ведь она состоит из упражнений высокой интенсивности. Их нужно выполнять в течение коротких сеансов, предназначенных для ускорения твоего пульса и проверки каждой из твоих мышц.

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Существенное преимущество HIIT-тренировок заключается в том, что она чрезвычайно короткая. А еще ее можно выполнять с собственным весом. Поэтому не обязательно носиться с "железом", если хочешь достичь желаемых результатов.



В бассейне можно не только отдохнуть, но и прокачать свое тело / Фото Unsplash

HIIT-тренировка в бассейне

Ее стоит начать со входа в воду и незначительных прыжков. Следует приспособиться к температуре и сопротивлению воды. Как только ты начнешь, не забывай давать 15 секунд отдыха между каждым движением. Также помни о повышении частоты сердечных сокращений.

Если же этот комплекс кажется тебе очень легким, то ты можешь добавить к нему использования гантель или дисков. Также можно пробовать выполнять их под водой. Но это мы рекомендуем делать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО под наблюдением тренера.

Разогрев

Прогулка по воде – 1 минута

Бег трусцой в воде – 2 минуты (повторить 2 – 3 раза или до полного прогрева тела)

Контур 1

Высокие колени – 30 секунд

Удары ногами по ягодицам – 30 секунд

Прыжки Валета – 30 секунд

Прогулка в воде – 1 минута

После этого устрой себе короткий перерыв, выпей воду, если необходимо. В общем контур 1 следует повторить 2 – 3 раза.

Контур 2

Выпад вправо – 30 секунд

Выпад влево – 30 секунд

Шаги в воде с руками в воздухе – 30 секунд

Прогулка в воде – 1 минута

После этого устрой себе короткий перерыв, выпей воду, если необходимо. В общем контур 2 следует повторить 2 – 3 раза.



HIIT-тренировка в бассейне сожжет максимум калорий / Фото Unsplash

Контур 3

Приседания (как можно скорее) – 1 минута

Бег назад – 30 секунд

Прыжок с высоким коленом – 30 секунд

Прогулка в воде – 1 минута

После этого устрой себе короткий перерыв, выпей воду, если необходимо. В общем контур 3 следует повторить 2 – 3 раза.

Охлаждение

Бег трусцой в воде – 2 минуты

Прогулка по воде – 2 – 5 минут, в зависимости от того, сколько времени тебе понадобится, чтобы снизить частоту сердечных сокращений.

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