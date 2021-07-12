Honda CB200 перевели на электротягу: как теперь выглядит 45-летний мотоцикл – фото

Рост рынка электромобилей вызвал новую тенденцию в автомобильном рынке. В старых автомобилях, таких как Land Rovers и VW Beetles, сломанные моторы вырвали и заменили их на электрические. Поскольку двигатель автомобиля спрятан, то преобразования не портит его внешний вид, но на мотоцикле все не так просто. Поэтому это настоящий вызов для мастеров. Об одном из таких мы и поговорим!

Если ты собираешься переоборудовать старый мотоцикл на электрический, и не хочешь, чтобы он выглядел странно, тебе нужен продуманный подход. Эта симпатичная Honda CB200 от Omega Motors показывает, как это делать правильно.

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Omega Motors – посторонний проект Ника Миеминена, Джеймса Холлиса и Яна Йотта. Ник и Джеймс ранее работали в компании по производству электрических велосипедов Monday Motorbikes в Сан-Франциско. После того как они ушли, ребята начали воплощать в жизнь идею "современного классического" электрического мотоцикла.



Над мотоциклом работали трое мастеров из США и Германии

Ник живет в Сан-Франциско, но Джеймс переехал в Германию, а Ян живет в Огайо. Поэтому ребята работали небольшими группами, когда могли все вместе собраться, а остальное время – удаленно. Им потребовалось около 3 лет, чтобы перейти от базовой модели Honda CB200 1975 года по этой: Omega EV200.



Honda CB200 1975 превратилась в Omega EV200

У Ника и Джеймса было много непроверенных идей, поэтому проект – способ испытать то, что было непрактично для серийного мотоцикла.

"Мы чувствовали, что многие бренды слишком далеко зашли с найденной свободой проектирование электрических трансмиссий, создавая мотоциклы, которые потеряли часть мотоциклетного духа, какой вызывает у людей ностальгию", – отмечает Ник.

Поэтому они хотели сделать мотоцикл, работающий как современный электромобиль, но вызывает те же эмоции, что и байки, которые мы полюбили, а не квадратную футуристическую эстетику. Сохранение оригинального CB было центральным элементом проекта. Таким образом, ребята отремонтировали переднюю вилку, колеса и тормоза Honda. Они сохранили передний тросовый тормоз и задний барабанный.



Ребята сохранили передний тросовый и задний барабанный тормоз

Рама требовала лишь незначительных доработок. Команда укоротила ее и удалила приваренное заднее крыло, отрезала крепления пассажирских подножек и вырезала небольшую часть "позвоночника". Все для того, чтобы приварить монтажную пластину для контроллера. Удивительно, но оригинальные крепления двигателя остались нетронутыми. Новый электродвигатель и аккумулятор крепятся с помощью набора специальных монтажных пластин.

Сам двигатель – стандартный блок от Golden Motor с номинальной мощностью 5 кВт и пиковой – 10 кВт. Omega добавила контроллер Kelly Controls и изготовила собственную печатную плату. Все они упакованы под сиденье и модифицированный топливный бак. Порт зарядки доступен через газовую крышку. В основе мотоцикла – аккумуляторная батарея на 1,6 кВт/ч, разработанная и изготовленная специально для EV200.



Электрический мотоцикл получил двигатель мощностью 5 кВт

"Мы думали о покупке чего-то готового. Но тогда варианты были крайне ограничены. В основном это были небольшие батареи для электрических велосипедов или громоздкие комплекты для тележек для гольфа, которые сделали мотоцикл неповоротливым", – говорит Джеймс.

Первоначально предполагалось, что батарея будет на виду. Но потом ребята посетили Джеффа Тидекена, который ранее был сварщиком и производителем в Roland Sands Design. Джефф увидел потенциал для большего, поэтому он помог ребятам изготовить стильный алюминиевый корпус, который ты можешь увидеть на фото.



Аккумулятор электробайка скрыт за стильным алюминиевым корпусом

Это вдохновило ребят съездить в город на обработку EV200. В результате на топливном баке была ярко-белая ливрея и ярко-оранжевые кабели, имитирующие кабели свечей зажигания на старых байках. Сверху оригинальное сидение обрезали, а затем восстановили с помощью коричневой кожи.

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Та же кожа была использована на кастомной подушке бака, часть которой поднимается, открывая экран дисплея батареи. Но нет никаких видимых цифровых вещей. Omega переработала все, чтобы работать с оригинальным спидометром и переключателями, а также перепрофилировала рычаг сцепления на аналоговый регулятор рекуперативного торможения.



Дисплей батареи скрытый за кожаной кожухом

"Сохранение оригинальных переключателей на самом деле было большой головной болью и немного кошмаром с подсоединением. Но мы думали, что это важная точка соприкосновения для такой оживленной ретро-атмосферы", – отмечает Ник.

Что касается цифр, то они скромны. Но ребята не ставили себе цель добиться сногсшибательного результата. Максимальная скорость в этом случае составляет 96 километров в час, а запас хода – 48 километров. Заряжается электрический мотоцикл от 5 до 8 часов. Но следует понимать, что EV200 весит всего 111 килограммов, что на 22% легче стандартного CB200.



Спидометр в электромотоцикла аналоговый

Трансмиссия настроена на максимальную мощность в 200 ампер, что соответствует первоначальному рабочему объему мотоцикла в 200 кубических сантиметров.

"CB200 всегда был маленьким байком. Поэтому трансмиссия EV200 была предназначена для использования в городских условиях. Батареи столько, сколько нужно для городского байка, не обременяя его. Сейчас он ориентирован больше на крутящий момент, чем на максимальную скорость", – объясняет Джеймс.



Мастера уверяют, что создавали байк для использования в городских условиях

EV200 – исключительный дизайн и инженерные разработки, отличный первый проект и красивый кастомный байк. Команда уже работает над следующим логическим шагом: комплектами для переоборудования или, по крайней мере, частичными комплектами для индивидуальной установки. Отличное решение для того, в чьем гараже стоит классический байк со старым перегоревшим двигателем, не так ли?

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