Мы расскажем, каким видят идеальное свидание разные знаки Зодиака. Призываем обратить внимание на то, что может хотеть твоя девушка. Устрой ей именно тот вечер, о котором она мечтает.

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Овен (21 марта – 19 апреля)

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, любят приключенческие и энергичные свидания. Они могут оценить такие виды деятельности, как пешие прогулки, гонки на картингах или попробовать новый вид спорта вместе со своим партнером.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы ценят расслабленную и чувственную атмосферу. Идеальным свиданием для них может стать изысканный ужин, уютный киносеанс или прогулка в красивом саду.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы стремятся к разнообразию и умственной стимуляции. Поэтому идеальным свиданием для них может стать бойкая беседа, поход в музей или посещение комедийного шоу с партнером.

Рак (21 июня – 22 июля)

Когда дело доходит до отношений и свиданий, Раки ценят эмоциональные связи. Идеальным свиданием для них может стать романтический ужин, встреча заката на пляже или прогулка при лунном сиянии, а также уютный вечер дома под содержательный разговор.



Можно устроить романтическую прогулку для Раков / Фото MaryMarkevich

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам нравятся широкие жесты и демонстрации или просто быть в центре внимания. Идеальным свиданием для них может стать вечер на гламурном мероприятии, театральное представление или что-то, что заставит их почувствовать себя особенными.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам нравятся продуманные и хорошо спланированные свидания. Идеальным свиданием может стать визит в книжный клуб, тихое кафе или живописная прогулка на природе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы ценят баланс, красоту и гармонию в жизни. Поэтому идеальным свиданием для них может стать романтический ужин в изысканном ресторане или посещение культурного мероприятия вместе с партнером.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы интенсивны и страстны в своих отношениях. Идеальным свиданием для них будет таинственная ночная прогулка или глубокий и содержательный разговор.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы любят приключения и спонтанность в своей жизни. Для идеального свидания они хотели бы отправиться в путешествие, посетить концерт или попробовать новый ресторан со своим партнером.



Стрельцов можно возводить на желанный концерт / Фото Vaynakh

Козорог (22 декабря – 19 января)

Козероги ценят традиционные и амбициозные свидания. Идеальное свидание может содержать официальный ужин, посещение культурного мероприятия или посещение исторического места.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Эмоциональные и отзывчивые Водолеи наслаждаются нетрадиционными и интеллектуально стимулирующими свиданиями. Идеальным свиданием для них может стать посещение научного музея или философские дискуссии с любимым человеком.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы ценят романтику и творчество своей жизни. Идеальным свиданием для них может стать мечтательный вечер на художественной выставке, уютный ужин в ресторане или вечер кино с любимым человеком.

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Остается не промахнуться и устроить для своей избранницы свидание, которое должно было прийтись ей по душе за ее знаком Зодиака. Попробуй. Возможно, она будет в восторге от того, что ты для нее сделаешь.