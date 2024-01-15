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У Тельцов на работе может возникнуть конфликт с начальством, вплоть до споров. Стрельцы в личной жизни встретят споры в паре, возможна даже разлука на короткий период. А у Дев репутация может пострадать из-за недоброжелателей, которые будут распространять лишние слухи. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 15 января и по 21 января 2024 года.

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Гороскоп на неделю 15 января – 21 января

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Для Овнов эта неделя – удачное время для обучения, удачи и смелости. Ты будешь готов рисковать и исследовать новые пути. Будет сильное желание искать более глубокую цель и новый опыт за пределами рутины. Начальство и коллеги будут довольны работой твоей, а ты будешь ценить их и станешь для них источником вдохновения. Враги могут попытаться предъявить против тебя ложные обвинения, но тебе удастся игнорировать этот негатив, если избегать особо сложных ситуаций. В финансовом плане это удачное время, можно тратить деньги, куда захочешь в личной жизни. Могут возникнуть некоторые недоразумения в паре, но все уладится вежливым разговором.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Эта неделя января 2024 года будет важна для Тельцов с точки зрения финансовых доходов, а также негатива в отношениях с родственниками и руководством. Ты переживешь несколько важных событий в личной жизни. Ты избавишься от негативных мыслей или вредной привычки, и этим принесешь в свою жизнь положительные изменения. На работе может возникнуть конфликт с начальством, ты можешь спорить с ним. Но старайся сохранять спокойствие и контролировать язык. В финансовом плане будет определенное взаимодействие с семьей по поводу общих ресурсов. В личной жизни есть признаки отделения от родственников. Старайся наладить с ними положительное взаимодействие, иначе проблемы усугубятся.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Для Близнецов эта неделя обозначает времяпрепровождение с единомышленниками и незначительные проблемы. Время, проведенное в социальных группах, будет очень полезно для твоей карьеры. Ты сосредоточишься на том, чтобы сбалансировать свои интересы и цели с социальной жизнью. Не слишком поддавайся чужим желаниям, даже если это касается работы. Будь дипломатичным. Твоя популярность возрастет, но и эго и гордость тоже, что может создать проблемы в будущем. Прогресс в работе будет медленным, будут препятствия, которые можно преодолеть с помощью младших коллег и подчиненных. А вот в бизнесе будет прогресс, важно правильно воспользоваться умением отдавать приказы. В личной жизни могут быть определенные потрясения, недоразумения будут доминировать. Следует сохранять спокойствие и контролировать гнев.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Неделя будет важной для Раков, чтобы сосредоточиться на рутине. Сосредоточиться, чтобы стать более эффективными на работе, усовершенствуя свои знания, лидерские и командные навыки. Коллеги и начальство тебя полностью поддержат. Неделя будет удачной, чтобы обратиться к руководству с просьбой о повышении зарплаты. Однако в работе могут возникнуть препятствия, но сохраняй оптимизм и справишься с ними. Только не будь на работе высокомерным или упрямым, сохраняй вежливое отношение к коллегам. Это хорошая неделя, чтобы навести порядок в жизни, сосредоточившись на мелочах, которые делают ее лучше. Личная жизнь станет лучше, возможно далекое путешествие. Будут некоторые издержки, но ничего большого или ненужного.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Для Львов эта неделя января будет посвящена романтической жизни, расширению социальных связей и творческому продвижению. На этой неделе ты будешь эмоционально вдохновлен. На рабочем месте появится стремление к приключениям и рискованным решениям. Используй креативные и нестандартные идеи для продвижения по карьерной лестнице. Твои новые идеи устранят все препятствия на работе. Коллеги будут довольны твоей работой, а враги и конкуренты не смогут ее разрушить или запятнать твой имидж. Однако старайся избегать споров с кем-либо в офисе. Неделя благоприятна для доходов. Ты можешь встретить очень старого друга и начать больше общаться с ним. В личной жизни – счастливые моменты, краткая романтическая поездка.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Для дев неделя может принести хорошую семейную жизнь и улучшение уровня жизни. Может возникнуть сильное желание узнать о семейном наследии. Возможно, состоится семейный праздник или собрание, где ты узнаешь больше о своей семье. Эта неделя указывает на мирную и гармоничную семейную жизнь, благодаря которой ты будешь счастлив и удовлетворен. Однако есть вероятность конфликта эго с некоторыми членами семьи. На неделе можно запланировать покупку предметов для украшения жилья или улучшения уровня жизни. Твоя репутация может пострадать из-за недоброжелателей на работе, могут распространяться слухи, которые навредят карьере. Придется завоевывать доверие руководителя. Уровень энергии будет хорошим, но иногда ты можешь чувствовать усталость.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам эта неделя может принести новые коммуникативные навыки. Ты станешь более творческим и лучше будешь общаться на встречах. Неделя даст тебе необходимую энергию, чтобы оставаться вовлеченными в работу и противостоять вызовам. С помощью дипломатии ты произведешь впечатление на всех в офисе, а также можешь получить долгожданное повышение. Число клиентов в бизнесе увеличится. Неделя будет особенно удачной для создателей контента, маркетологов и политиков. В личной жизни ты увидишь много любви и романтики. Если в паре не хватало общения, на этой неделе все улучшится, и вы укрепите отношения. Могут возникнуть проблемы с братьями или сестрами, и ты не сможешь найти с ними общий язык до конца недели.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Эта неделя января будет важной для Скорпионов, чтобы больше сосредоточиться на финансовых ресурсах, социальном статусе и семейном блаженстве. Финансы будут движущей силой на этой неделе, ты заинтересован в накоплении большего количества активов. Также ты начнешь вкладывать максимум энергии в работу и деньги, будешь воздерживаться от ненужных покупок. Увеличение объема работы заставит тебя чувствовать себя хорошо и приведет к желаемой позиции в карьере. Отношения с начальством будут очень благоприятными. В личной жизни тебе ждет семейное счастье. Одинокие могут встретить потенциального партнера на светском рауте. Общий энергетический уровень будет на высоте.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Для Стрельцов неделя принесет оптимизм, мотивацию и сильное чувство индивидуальности, стремление к личностному росту. Люди захотят проводить с тобой время. Твое трудолюбие и преданность делу будут вдохновлять начальство и коллег. Ты сможешь легко находить решение проблем и увидишь значительный рост в карьере. Прибыль в бизнесе увеличится, но важно не принимать импульсивные решения. В личной жизни возможны споры в паре, даже разлука на короткий период, но взаимопонимание укрепит связь. На этой неделе есть возможность встретить партнера-единомышленника. Уровень энергии и энтузиазма будет очень высоким. Ты выработаешь новые полезные привычки.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Для Козерогов эта неделя января принесет ненужные расходы, проблемы в семье и самоанализ. Это идеальное время, чтобы разобраться в своих мыслях и чувствах и избавиться от негатива. С помощью самоанализа ты сможешь найти решение своих проблем и получить ценную информацию для личного прогресса. Ты сможешь взять на себя лидерские роли на работе, но с помощью других, и это может быть связано с определенными услугами. Враги могут доставить незначительные неприятности и создать препятствия для репутации. В финансовом плане будет много ненужных затрат, влияющих на сбережения. Супружеская жизнь также может содержать проблемы, причем у тебя не будет желания что-либо изменить. Энергии на этой неделе будет меньше.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Для Водолеев неделя принесет налаживание контактов и обновление социального круга. На этой неделе ты хорошо проведешь время с друзьями. Есть признаки, что с помощью друга удастся найти решение какой-то проблемы. Кто-то из друзей может помочь тебе с карьерой и финансовыми возможностями. Инновационные идеи помогут тебе продвинуться, будешь иметь хорошую репутацию у начальства. Ты будешь серьезнее относиться к своим стремлениям и пытаться разработать стратегию, чтобы достичь их как можно быстрее. Личная жизнь будет полна благосклонности, ты сможешь хорошо провести время в отношениях. Есть признаки короткого путешествия с любимым человеком. Взаимопонимание усилится, что поможет сделать новые шаги в отношениях.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Для Рыб неделя принесет карьерный рост, встречи с руководством и общественное признание. На этой неделе все твое внимание будет сосредоточено на карьере, придется взять на себя больше ответственности. Благодаря встречам с чиновниками или высшими должностными лицами ты сможешь добиться огромного прогресса. Бизнес будет быстро развиваться, ты будешь наслаждаться сильным финансовым положением. Но нельзя быть высокомерным и упрямым в этот период. В личной жизни ты не сможешь проводить много времени со своей половинкой или семьей. Также возможна ссора с кем-то из родных по материнской линии. Уровень энергии и энтузиазма будет на высоте.