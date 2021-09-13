Неизведанная Луна, плоская Земля, инопланетный Япет, загадочный Марс, угрожающая Нибиру – все это мы уже знаем. Но не останавливаемся в познании.

Есть еще много мифов о космосе, о которых нужно рассказать. Ну, вот, например, ты знал, что на полюсе Сатурна есть "инопланетная база"?

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База инопланетян на Сатурне

Что это такое – "шестиугольник Сатурна", который вызвал такой ажиотаж в научной и не слишком научной среде? Сейчас узнаешь.

Впервые его заметил корабль NASA Voyager, который пролетел у гигантской планеты с кольцами в 1980.

На северном полюсе Сатурна зафиксировали причудливую почти правильной формы шестигранную структуру.

Почему она всколыхнула людей? Ну, потому что прямые линии и многоугольники в природе встречается не часто.

И едва ли не мгновенно появились теории, что там, на Сатурне, осели инопланетяне, и создали себе высокотехнологичное поселения на полюсе. Другие теории, правда, утверждали, что там – ворота в Ад. Почему нет? Обе версии одинаково "умные".

На самом деле этот шестиугольник – простой шторм, накопления облаков.

NASA с тех пор уже несколько раз изучала этот регион с помощью корабля Cassini, так что мы даже знаем некоторые характеристики этой бури. Но любителей мифов это не останавливает – а что, в буре тоже могут прятаться пришельцы.



Инопланетяне или природа? Кто-то знает, а кто-то верит, что знает / Коллаж 24 канала

Марс приближается

Миф возник в 2003 году из-за неправильного толкования одного электронного письма, которое затем разлетелось сетью, как это часто бывает со слухами.

Мол, Марс когда-то – 60 тысяч лет назад – был ближе к Земле, и скоро снова будет.

Что люди увидят Марс таким же большим, как сейчас видят полную Луну.

Марс действительно относительно близок к Земле, если вспомнить космические масштабы. Но мы никогда не увидим его настолько большим, как наша Луна. Максимум – это красная точка в небе.

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Но ничего страшного, можно взять телескоп или пересмотреть снимки Марса от NASA.

Заметим, что вЕе официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.