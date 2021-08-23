Инструктор по самозащите показал "грязный" трюк, который мгновенно остановит удар

Никто не хотел бы стать жертвой не слишком дружелюбных парней где-то на райончике. Но если так и произошло, то нужно уметь наказать их, или же остановить. Поэтому эта хитрость, о которой мы расскажем далее, однозначно понадобится тебе

Доктор Марк Филлипс – криминальный психолог, инструктор по боевым искусствам и консультант по безопасности. А это значит, что он все-таки кое-что знает о том, как позаботиться о себе. Неудивительно, что на ютьюб-канале Fight SCIENCE он регулярно делится боевым опытом и взглядами на преступное поведение. Все для того, чтобы люди научились защищаться.

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"Грязный" трюк, который остановит удар

В новом ролике, которым он поделился на неделе, Филлипс демонстрирует простой, но чрезвычайно эффективный "грязный" трюк. Его можно использовать для почти мгновенного отражения атак злоумышленника.

Суть такова:

Это застает его врасплох. А также помогает, объясняет он, если ты шевелишь пальцами.

Движение Филлипса похоже (по результату, если не по технике) на пощечину Стоктона, которой отдают предпочтение многие бойцы MMA. Все для того, чтобы дезориентировать своих противников.

Смотри на видео, как правильно выполнять "грязный" трюк:

Если же этот удар не помог, то мы рекомендуем воспользоваться советами от сенсея Сета. Он показал несколько эффективных ударов, которые помогут отбиться от нападающего.

Мы, конечно же, надеемся, что ни "грязный" трюк от Марка Филлипса, ни приемы от сенсея Сета тебе не понадобятся. Но лучше все их знать, чтобы в самый неподходящий момент справиться с атакой.

Твоя сила – лучший помощник, поэтому лови советы: