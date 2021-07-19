Как говорит врач, лучший способ избавиться от похмелья – не пить вообще. Но это слишком просто. Поэтому он продолжает свой ролик из советов, которые помогут избавиться от не слишком приятных последствий потребления алкогольных напитков.

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Как избавиться от похмелья: советы врача

Избегай напитков с высоким содержанием конгенеров

Врач Вагнер прежде предлагает не слишком злоупотреблять напитками, в которых содержится много конгенеров. Говорится о виски и текиле. И хотя эти конгенеры могут предоставлять глубокий аромат темным алкогольным напиткам, они также могут стать причиной бешеного похмелья. Поэтому вместо этих напитков он предлагает выбирать бесцветные, например, водку, ром и джин.

"Это может быть лучшим вариантом, ведь эти напитки практически не содержат конгенеров. Твоё тело скажет спасибо тебе утром", – говорит врач.



Врач рекомендует отдать предпочтение водке, рому или джину / Фото Unsplash

Если у тебя похмелье – выпей еще

"Кажется, что лечить похмелье еще одной порцией выпивки – глупо... Хотя эффективность этого метода не доказана, за ним стоит интересная закономерность. Проще говоря, считается, что употребление большего количества алкоголя влияет на метаболизм метанола", – отмечает он.

Пей больше воды

Если у тебя запланирована громкая гулянка, то врач дает простой и эффективный совет: один напиток должен чередоваться с одним стаканом воды. Объяснение простое: алкоголь – мочегонное средство, способствующее обезвоживанию, которое может вызвать симптомы похмелья. Также он замечает, что вода замедляет абсорбцию алкоголя в организме.



Алкоголь вызывает обезвоживание, поэтому не забывай пить воду / Фото Unsplash

Откажись от курения на вечер

Как оказалось, курение может стать причиной бешеного похмелья.

"Центр исследования алкоголя и наркомании обнаружил, что студенты колледжей с большей вероятностью сообщали о симптомах похмелья после эпизодов употребления алкоголя, если они больше курили в день выпивки", – объясняет врач.

Больше цинка и витамина B

Если у тебя предполагается крутая гулянка, нужно подготовиться заранее. Врач Вагнер уверяет, что витамин B и цинк помогут обуздать похмелья.

"Они обнаружили, что люди, которые употребляли большее количество цинка и витаминов группы B, страдают от менее тяжелого похмелья", – говорит он, цитируя исследования с Journal of Clinical Medicine.

Бонусный совет

Врач Вагнер рекомендует позавтракать на следующий день. Это помогает поднять уровень сахара в крови после ночной гулянки, а также уменьшить симптомы похмелья. Можешь, например, съесть тосты и выпить сок. Зато слишком тяжелую пищу лучше не брать на вооружение.

Прислушайся к советам врача Вагнера. С их помощью ты сможешь не только круто проводить время с друзьями, но и не будешь иметь проблем с похмельем.