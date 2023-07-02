Соль придает пище вкус, делает его интересным и раскрывает. Кроме того, натрий необходим для нормального функционирования мышц и нервов. А также вместе с другим основным элементом соли – хлоридом – помогает организму поддерживать надлежащий уровень воды и минералов в организме.

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Впрочем, постоянное добавление соли в больших количествах может очень негативно повлиять на твое здоровье. И об этом мы расскажем дальше.

По данным Гарвардской школы общественного здоровья, передает Healthline, людям требуется от 500 до 1500 миллиграммов натрия в день. Такое количество позволяет организму выполнять свои функции. Проблема в том, что большинство людей, как правило, потребляют около 3400 миллиграммов, что значительно больше рекомендуемого количества (а это около 1,5 столовой ложки соли).

Ты ешь слишком много соли? Вот что происходит

Воспаление

По данным WebMd, одним из главных признаков того, что ты потребляешь слишком много соли, является воспаление. Слишком большое количество натрия и хлоридов может привести к тому, что твой желудок чувствует себя раздутым и напряженным, это происходит потому, что соль заставляет тебя задерживать жидкость (пытаться поддерживать баланс между уровнями жидкости и соли). И именно поэтому ты должен учитывать, что есть продукты с особо высоким содержанием натрия, такие как пицца или упакованные товары.

И дело не только в твоем желудке. Твое лицо, руки и ноги также могут выглядеть и ощущаться набухшими, когда ты ешь слишком много соли.

Ты чувствуешь сильную жажду

Хотя соль удерживает жидкость, продукты, содержащие большое ее количество, могут вызвать ощущение сухости во рту, объясняет Healthline. Это происходит потому, что твой организм делает это в ответ на попытку сбалансировать уровень натрия, потому заставляет тебя пить больше. Это может вызвать состояние, называемое гипернатриемией, что приводит к утечке жидкости в клетки. Это может вызвать головокружение, спутанность сознания и, в крайней случае, даже кому или смерть.



Тебя может мучить жажда / Фото freepik

Проблемы с почками

Гарвардская школа общественного здоровья утверждает: "У большинства людей почки не справляются с избытком натрия в крови". Когда натрий скапливается, организм задерживает воду, чтобы разбавить его. Это увеличивает как количество жидкости, окружающей клетки, так и объем крови в кровотоке. Увеличение объема крови означает больше работы для сердца и большее давление на кровеносные сосуды. Со временем дополнительная работа и давление могут сделать кровеносные сосуды жесткими, что приводит к высокому кровяному давлению, сердечному приступу и инсульту.

Повышается кровяное давление

Слишком большое количество соли также может привести к тому, что большое количество крови начнет двигаться артериями, что может вызвать временное повышение артериального давления, сообщает Healthline. Но это может быть и длительным, более продолжительным эффектом. Это также затрудняет выведение излишней воды из организма.

Ты плохо спишь

Еще одна проблема, связанная с избытком соли, состоит в том, что она может повлиять на качество твоего сна (то же может произойти и с избытком сахара). WebMd утверждает, что если ты ешь слишком много соли перед сном, ты можешь стать беспокойным, просыпаться больше раз в течение ночи и чувствовать себя истощенным и уставшим.



Старайся готовить кушать самостоятельно / Фото vecstock

Как снизить потребление соли?

WebMd объясняет, что есть несколько вещей, которые ты можешь сделать, чтобы иметь более умеренное и адекватное потребление соли в твоей повседневной жизни:

Ешь свежее мясо вместо упакованного.

Избегай овощей и упакованных продуктов, содержащих соусы и приправы.

Читай на этикетках содержимое натрия.

Если ты используешь приправы или соусы, ищи варианты с низким содержанием натрия.

Готовь еду самостоятельно, чтобы контролировать содержание соли.

В ресторане избегай добавления лишней соли в блюда.

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