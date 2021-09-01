Взрывной тренировкой традиционно поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. Возьми ее на вооружение, чтобы уверенно идти к своей цели.

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"Один из моих любимых способов дополнить мои силовые тренировки – добавить тренировки с собственным весом и поддерживать частоту сердечных сокращений в течение длительного промежутка времени. Это позволит тебе не только работать над кардио, но и оставаться стройным", – отмечает Ник Уолкер.

Как ты уже понял, эта тренировка предусматривает работу с собственным весом. Поэтому тебе не нужно переживать из-за того, что не взял с собой необходимый инвентарь.

Комплекс упражнений для похудения

Приседания со скачками: 4 подхода по 30 секунд

Бэрпи: 4 подхода по 15 секунд

Альпинист с прикосновениями руками до плеч: 4 подхода по 30 секунд

Скручивания с использованием рук: 4 подхода по 15 повторений на каждую ногу

Совет не забывай отдыхать по 20 – 30 секунд между подходами.

Этот комплекс упражнений можно использовать как суперсет, так и добавлять к своей привычной тренировке. Во втором случае ты сможешь силовую нагрузку разбавить отличным кардио для сжигания калорий.

Не ленись работать над своим телом. Результаты тебе настолько сильно понравятся, что ты просто не хочешь останавливаться. Главное – сделать первый шаг навстречу телу своей мечты!

Смотри на видео, как выполнять комплекс упражнений от Ника Уолкера:

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Текст публикации Ника Волкера: