Эндогенный этанол: почему некоторые люди пьянеют, хоть и не употребляют алкоголь
Люди пьянеют от любви, и это чаще хорошо, чем плохо. Пьянеют и от алкогольных напитков – и это тоже не плохо, если алкоголь качественной и в меру.
Источник:24 канал
Но есть и такие люди, которые пьянеют просто так. Потому что такой у них организм. Расскажем об этом подробнее на Men 24.
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Что такое эндогенный этанол и чем он важен
Эндогенный этанол – это не какой-то особый вид спирта. Это просто спирт, который наш организм производит самостоятельно.
- Этот спирт есть почти во всех органах, и играет важную функцию в организме.
- Он регулирует синтез, участвует в образовании энергии и ее распределении, метаболизме серотонина, дофамина и эндорфинов.
В крови здорового человека в состоянии покоя внутреннего алкоголя – не более 0,01 промилле. Но в целом в течение суток организм вырабатывает около 10 граммов этилового спирта.
Наш организм производит алкоголь и сам, но иногда – слишком много / Фото unsplash
Что влияет на уровень внутреннего алкоголя в крови
На уровень этанола в крови могут влиять заболевания. Если у человек – сахарный диабет, то обычно у него и стабильно высокий уровень алкоголя в крови (от 0,2 до 0,3 промилле, иногда и 0,4 промилле).
- Однако и чашка очень сладкого чая натощак может поднять уровень этанола в крови. Причина тут в глюкозе.
- Она вызывает чрезмерный рост бактерий в желудке и кишечнике, а это в свою очередь приводит к реакции ферментации в пищеварительной системе.
Примерно так же происходит во время переваривания шоколада, некоторых овощей и фруктов. Заметь, о квасе и кефире речи не идет – они и так содержат немножко алкоголя.
Бывает так, когда человек ничего не употреблял, но все равно пьянеет / Фото unsplash
Синдром автопивоварни
Синдром автопивоварни (auto-brewery syndrome) – редкое заболевание.
- Это как раз то состояние, когда человек показывает все признаки опьянения, хотя и не употреблял ни капли алкоголя.
- Причем такой человек действительно чувствует себя пьяным со всеми возможными сопутствующими негативными придатками – головокружением, тошнотой, головной болью.
К сожалению, это заболевание еще хорошо не изучено. Только и известно, что возникает оно из-за нарушения процесса расщепления продуктов в пищеварительной системе. Почему так происходит и как с этим бороться – медики изучают.
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