Люди пьянеют от любви, и это чаще хорошо, чем плохо. Пьянеют и от алкогольных напитков – и это тоже не плохо, если алкоголь качественной и в меру.

Но есть и такие люди, которые пьянеют просто так. Потому что такой у них организм. Расскажем об этом подробнее на Men 24.

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Что такое эндогенный этанол и чем он важен

Эндогенный этанол – это не какой-то особый вид спирта. Это просто спирт, который наш организм производит самостоятельно.

Этот спирт есть почти во всех органах, и играет важную функцию в организме.

Он регулирует синтез, участвует в образовании энергии и ее распределении, метаболизме серотонина, дофамина и эндорфинов.

В крови здорового человека в состоянии покоя внутреннего алкоголя – не более 0,01 промилле . Но в целом в течение суток организм вырабатывает около 10 граммов этилового спирта.



Наш организм производит алкоголь и сам, но иногда – слишком много / Фото unsplash

Что влияет на уровень внутреннего алкоголя в крови

На уровень этанола в крови могут влиять заболевания . Если у человек – сахарный диабет, то обычно у него и стабильно высокий уровень алкоголя в крови (от 0,2 до 0,3 промилле, иногда и 0,4 промилле).

Однако и чашка очень сладкого чая натощак может поднять уровень этанола в крови. Причина тут в глюкозе.

Она вызывает чрезмерный рост бактерий в желудке и кишечнике, а это в свою очередь приводит к реакции ферментации в пищеварительной системе.

Примерно так же происходит во время переваривания шоколада , некоторых овощей и фруктов. Заметь, о квасе и кефире речи не идет – они и так содержат немножко алкоголя.



Бывает так, когда человек ничего не употреблял, но все равно пьянеет / Фото unsplash

Синдром автопивоварни

Синдром автопивоварни (auto-brewery syndrome) – редкое заболевание.

Это как раз то состояние, когда человек показывает в се признаки опьянения, хотя и не употреблял ни капли алкоголя.

Причем такой человек действительно чувствует себя пьяным со всеми возможными сопутствующими негативными придатками – головокружением, тошнотой, головной болью.

К сожалению, это заболевание еще хорошо не изучено. Только и известно, что возникает оно из-за нарушения процесса расщепления продуктов в пищеварительной системе. Почему так происходит и как с этим бороться – медики изучают.

Обрати внимание: в состоянии стресса у человека уровень эндогенного алкоголя в крови падает, а в период приподнятого настроения – поднимается. Однако никогда не достигает отметки, которую алкотестер признал бы преступлением для водителя.