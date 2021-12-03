К твоему вниманию 5 секс-поз, которые обеспечат тебе большое удовольствие. Воспользуйся ими, чтобы вдоволь прокачать свою интимную жизнь. Гарантируем, твоя партнерша будет довольна!

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1. Соус с кренделем

Преимущество этой позиции состоит в том, что вы можете смотреть друг другу в глаза, пока она наслаждается более глубоким проникновением. Эксперты утверждают, что по ощущениям этот вариант сравним с doggy-style. А еще у тебя будут свободные руки, чтобы приподнять свою партнершу. Это позволит сделать процесс еще более интимным. Так что будь готов к настоящему фонтану удовольствия.



Возьми на вооружение позу Соус с кренделем / Иллюстрация womenshealthmag

2. Утюг

Эта поза обеспечивает ей интенсивную влагалищную стимуляцию. Ты можешь углубиться в ее желание. Она лежит на животе, возможно на подушке, бедрами вверх. Ты садишься на нее и входишь. В этой позиции рекомендуем сосредотачиваться на медленных и плавных движениях. Это позволит получить еще большее удовольствие от процесса.



Стоит попробовать секс в позе Утюг / Иллюстрация womenshealthmag

3. G-свист

Для более глубокого проникновения она будет лежать на спине с поднятыми вверх ногами, а ты входишь в нее сзади. Слегка наклони ее бедра и положи ноги себе на плечи. Поскольку она держит ноги в воздухе, вход во влагалище сужается, что создает дополнительное трение.



G-свист гарантирует глубокое проникновение во время секса / Иллюстрация womenshealthmag

4. Помощник всадницы

У этой позиции у тебя нет контроля. Она сядет на тебя сверху, двигаясь вперед и назад. Ты можешь только помочь ей, хватаясь за бедра и двигаясь с каждым толчком.



В этой позиции основная активность лежит на партнерше / Иллюстрация womenshealthmag

5. Лицом к лицу

Поскольку вы оба сидите, это идеальная поза для игры в секс-марафон! Сделай этот процесс еще более интимным, продолжая смотреть друг на друга и баловать друг друга.



Это интимная позиция, которая понравится каждому / Иллюстрация womenshealthmag

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