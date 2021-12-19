Ассель Свид бросил себе очередной вызов: провести день за едой, как бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер. Заметим, что его рацион содержит более 3 600 калорий, распределенных на пять приемов.

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Блогер попробовал диету Деонтея Уайлдера

На завтрак Свид съедает блины, омлет из трех яиц и одну куриную колбасу. Он объясняет это тем, что подобные белковые блюда, как правило, помогают Уайлдеру, который, по его словам, имеет "детский желудок", удерживать вес. Затем у боксера два обеда: обжаренная куриная грудка и паста в соусе Альфредо с чесночным хлебом и бутерброд с ветчиной и сыром с двумя яйцами, сваренными вкрутую.

Смотри на видео, как Ассель Свид тестирует диету Деонтея Уайлдера:

На ужин Свид готовит жареный в аэрогриле картофель и картофельное пюре со стейком и зеленой фасолью. Этот прием идет перед тренировкой.

"Деонтей Вайлдер, мне нравится твоя голова, детка. Эти блюда являются эпическими", – говорит в шутку он.

Пятый прием пищи – стейк на косточке, желтый кабачок и еще картофель, жареный в аэрогриле, а также стручковая фасоль.

Честно говоря, это идеальная тарелка, если вы замените T-образную кость (разновидность стейка) на нежирное мясо. Это будет тонна объема, это добавит много еды в ваш рацион, не добавляя лишних калорий,

– подчеркивает Свид.

В конце дня Свид потребил 3 629 калорий, что на 1 000 калорий больше своего обычного режима потребления. А сам рацион боксера содержит:

262 грамма углеводов

172 грамма жира

275 граммов белка

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По мнению нашего героя, хоть эта диета и довольно специфична, она еще очень сбалансирована. С ее помощью можно не только поддерживать вес немалому Деонтею Уайлдеру, но и соблюдать баланс между всеми необходимыми микро- и макроэлементами.