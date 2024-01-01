Предлагаем тебе несколько фраз, которые могут изменить ваши отношения с партнершей к лучшему. Используй их, чтобы климат в паре всегда был теплым, а эмоциональная связь – крепкой.

Стоит внимания Идеальный, чтобы встретить Новый год: рецепт праздничного коктейля Sparkle Cocktail

"Как дела?"

Когда ты спрашиваешь об этом, не скрывай своих чувств и внимательно слушай, что тебе скажет любимая. Тебе не обязательно всегда говорить что-то в ответ, однако, что действительно важно – это то, что ты присутствуешь в моменте и активно слушаешь другого человека, что позволит ей почувствовать, что ее услышали и поняли.

"Расскажи мне о своем дне"

Опять же, когда ты это говоришь, очень важно слушать партнершу и присутствовать в данный момент. Это продемонстрирует, что ты действительно искренне заинтересован узнать, каков был ее день.



Попроси ее рассказать о своем дне / Фото freepik

"Ты для меня особенная"

Это еще один способ сказать, что твоя партнерша важна для тебя и ты ее любишь.

"Ты делаешь удивительную работу по..."

Из-за занятости, которую мы все имеем, к сожалению, мы часто воспринимаем наших партнеров как должное. Поэтому найди минутку, чтобы остановиться и поблагодарить свою партнершу за ее усилия. Это непременно сделает ее счастливой.

"Это нормально, если у нас разные мнения, мне все равно важно твое мнение"

Это поможет вам четко и открыто общаться с партнершей во время конфликта. Это утверждение также даст ей почувствовать, что ее видят и слышат, даже если ты порой не соглашаешься.

"Я люблю в тебе то, что..."

Активная оценка твоей партнерши способствует созданию положительных и любящих отношений. Делай это почаще.



Напоминай ей о том, что любишь в ней / Фото ArthurHidden

"Я на расстоянии одного звонка"

Если ты немного озабочен работой и не проводишь достаточно времени с любимой, произнося эту фразу, твоя партнерша почувствует, что вы близки.

"Нет никакой проблемы, о которой мы не могли бы поговорить и решить между собой"

Это утверждение является молчаливым заверением для твоей партнерши, что в те дни, когда вы ссоритесь, ты все еще любишь ее. Она также говорит о том, что открытое общение и искренние усилия, направленные на решение проблем, могут помочь вам вместе пережить плохие времена.

Читай также Как восстановить сексуальное влечение в отношениях, если вы вместе много лет

Коммуникация в отношениях очень важна. Поэтому следует посвящать ей достаточно внимания. А использование этих фраз поможет поддерживать тёплый климат в вашей паре.