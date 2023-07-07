Имеет ли равное значение понятие "быть добрым человеком" во всех культурах? Откуда берутся нормы, побуждающие нас вести себя определенным образом? Эти вопросы обсудили на дебатах, организованных антропологом Оливером Скоттом Карри в Оксфордском университете в 2012 году. И это побудило его провести исследование на эту щекотливую тему.

Стоит внимания Переосмысление популярных коктейлей: авторские модификации Мохито и Апероль Шприца

7 признаков хорошего человека

Оливер Скотт Карри, сотрудник Института эволюционной и когнитивной антропологии того же центра, опубликовал свое исследование в журнале Current Anthropology. И его подход настолько широк и универсален, что может удивить. Он исследовал, что мы понимаем под моралью, что заставляет нас поступать правильно или неправильно в соответствии с высшими ценностями, в 60 различных типах обществ по всему миру. Если ты выполняешь следующие условия, ты хороший человек в любой точке мира. Вот эти признаки:

Ты поддерживаешь свою семью. Помогаешь своему обществу. Ты служишь обществу. Ты смел. Уважаешь старших. Ты справедливо распределяешь ресурсы. Уважаешь собственность других.

На американском сайте Quartz Оливер Скотт Карри утверждает, что мораль основывается на сотрудничестве. По крайней мере, это вывод его проекта: "Во всем мире люди сталкиваются с похожими социальными проблемами и используют схожие моральные правила для их решения. Мы все разделяем общий моральный кодекс. Мы все согласны с тем, что сотрудничать и содействовать общему благу – это правильно". Но существуют разные типы сотрудничества, лежащие в основе культурных различий, наблюдаемых в его исследовании.



Эти признаки свидетельствуют, что тебя можно считать хорошим человеком / Фото freepik

Вопросы сотрудничества

Эти типы сотрудничества касаются, например, семейных ценностей и ценностей сообщества, частью которой мы являемся, единства, солидарности и вытекающих из них законов. Социальный обмен и взаимность также важны, как и наше доверие к другим, способность к примирению, а также месть и чувство вины. Упоминаются также уважение к определенным отношениям подчинения и доминирования (например, уважение к старшим), а также справедливость в распределении чужих ресурсов и имущества.

Культурные отличия состоят в том, как каждое общество придает приоритет этим типам сотрудничества. В статье, опубликованной в Quartz, приводится пример чуукесов, крупнейшей этнической группы в Микронезии, для которых воровство является разрешенным и даже способом демонстрации власти. Эта группа придает большее значение уважению к иерархии, чем к индивидуальной собственности. Пункт 5 является, пожалуй, наиболее противоречивым, потому что от того, как мы понимаем эти понятия доминирования и покорения, зависит наше понимание того, что правильно в обществе.

Читайте также 6 фантастически простых вещей, которые значительно улучшат твою жизнь

Исследование Оливера Скотта Карри является самым большим и амбициозным из всех, когда-либо проводившихся по этому широкому вопросу, на который мы вряд ли найдем научный ответ. Именно поэтому исследования широко критикуют как трудно поддающееся проверке экспертами. Также, говорят они, оно не дает ответа на интересный вопрос. Мораль врожденная или культурная? Откуда происходят правила, регулирующие мораль: с религии, культуры, общества или антропологии?