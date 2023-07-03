Советами поделилась писательница и специалист по тайм-менеджменту Лора Вандеркам. Она объяснила, как некоторые мелочи влияют на твою жизнь. И как их можно использовать, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего.
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1. Заведи настоящий будильник
Многие ребята сейчас используют свои смартфоны в качестве будильников, но это может создавать несколько неудобств.
В начале, когда смартфон остается в спальне, ты можешь легко застрять в интернете перед сном. Ну кто же не хочет еще немного покрутиться в мире онлайна?
Далее, много телефонных будильников имеют функцию отложения, и очень соблазнительно нажать ее, чтобы дать себе еще несколько минут сна. Но это приводит к неприятностям. Ничто не сломает твою волю так, как засыпать снова и снова. В конце концов, тебе все равно придется встать!
Поставь себе в спальне физический будильник / Фото freepik
В конце концов, когда ты наконец-то поднимаешься с кровати и выключаешь будильник, смартфон в твоих руках, и легко втянуться в проверку электронной почты и других подобных вещей. Хочется уже сразу начать день с осмотра социальных сетей и сообщений. Но на самом деле это можно сделать позже.
2. Четко определи время отбоя
У тебя, парень, утренний режим запланирован, а вечера – свободны? Знакомая ситуация, когда на вечернем горизонте нет ограничений, и ты можешь делать все что угодно. И вот, регламентированное время для сна ставит определенные рамки на твой вечер, и это действительно помогает тебе получить достаточный отдых.
Конечно, ты можешь лечь спать позже, ведь ты взрослый человек и можешь делать все что угодно. Но потом придется бороться с последствиями дефицита сна, возникший из-за желания посмотреть еще несколько серий "Черного зеркала" перед сном.
3. Веди журнал чтения и тренировок
Когда я спрашиваю людей, почему они хотели бы отдавать больше времени, самые популярные ответы – это физические упражнения и чтения. Ведь выполняется только то, что измеряется,
– говорит эксперт.
Для этих двух активностей она рекомендует вести журналы. Она сама записывает результаты своего бега, а также ведет дневник прочитанных книг. По словам специалиста, ей нравится, что "оба списка становятся длиннее". Да и сам журнал чтения заставляет ее задуматься над тем, какую книгу взять в будущем.
4. Составляй список дел на завтра
Обычно мужчины бывают более внимательными и мотивированными утром. Так вот, если ты понимаешь, какие задачи сегодня важнейшие, то сможешь направить свою энергию именно на их выполнение, а не тратить время на незначительные вещи.
Составь себе список дел, которые нужно выполнить завтра / Фото wayhomestudio
Создание списка дел на завтра – это отличный способ завершить рабочий день. Даже если некоторые задачи останутся несделанными, ты все равно будешь знать, когда ты сможешь их выполнить. Это поможет тебе расслабиться ночью и уснуть с уверенностью, что завтра ты будешь контролировать ситуацию.
5. Используй календарь для напоминаний
Есть много вещей в жизни, о которых нужно помнить в неожиданные моменты. Например, ты заметил чудесные тюльпаны у соседа в апреле, но, к сожалению, они нуждаются в посадке еще осенью. В октябре это может оказаться далеко не очевидным. Поэтому когда думаешь об этом в апреле, лучше записать напоминание в календарь на октябрь.
День рождения моей дочери в октябре, и недавно она попросила кое-что в подарок. Я не подозреваю, будет ли ей нравиться эта игрушка потом, но сделала заметку в календаре за 10 дней до ее дня рождения. В канун праздника я задумаюсь о подарке и уже буду иметь эту идею, о которой я бы никогда сама не вспомнила,
– добавила она.
6. Каждый день налаживай один контакт
Каждый день поддерживайте связь с одним человеком. Например, отправь письмо по электронной почте тому человеку, с которым ты желаешь возобновить общение (бывшему коллеге, старому другу) или установить новый контакт (например, с тем, кто написал интересную статью или с кем ты только что познакомился).
Старайся каждый день налаживать хоть один контакт / Фото freepik
Один контакт в день – это вполне реально. Ты потратишь на это менее 10 минут, а со временем ты сможешь создать мощную сеть знакомств и связей, которая будет тебе полезна и значима.
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Воспользуйся этими советами. Некоторые из них однозначно сделают твою жизнь лучше и продуктивнее. Особенно первая!