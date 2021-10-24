Это просто космос: эстетика звездного неба в фото Мануэля Дитриха из разных стран мира
Источник:24 канал
Если ты когда-то мечтал фотографировать ночное небо, звезды, дальний космос, но руки так и не дошли – не грусти. Лучше посмотри на фотографии астрофотографа Мануэля Дитриха
Возможно, после просмотра этих фотографий и к тебе вернется вдохновение. Ну, как минимум, эстетическое удовольствие гарантируем!
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Мануэль Дитрих и его трогательные фото звездного неба
Мануэль Дитрих – немецкий профессиональный фотограф, который занимается в основном пейзажами. Собственно, в его работах – даже в тех, где зритель видит невероятной красоты звездное небо – центральным элементом является как раз они, пейзажи. Но какие!
Дитрих ездит по миру и фиксирует волшебные места в разных странах. Его снимки всегда драматичны, полны ощущения бесконечности и глубокого контекста. Не веришь? Так смотри сам.
Black Forest, Германия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха
Alabama Hills, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха
Chamonix, Франция / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха
Gorner Glacier, Швейцария / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха
Grindelwald, Швейцария / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха
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Lago di Braies, Италия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха
McWay Falls, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха
Monument Valley, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха
Mount Bromo, Индонезия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха
Palatinate, Германия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха
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Rosenlaui, Швейцария / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха
Trona Pinnacles, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха
Yosemite National Park, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха
Zell am See-Kaprun, Австрия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха
Zermatt, Швейцария / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха