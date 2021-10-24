Это просто космос: эстетика звездного неба в фото Мануэля Дитриха из разных стран мира

Если ты когда-то мечтал фотографировать ночное небо, звезды, дальний космос, но руки так и не дошли – не грусти. Лучше посмотри на фотографии астрофотографа Мануэля Дитриха

Возможно, после просмотра этих фотографий и к тебе вернется вдохновение. Ну, как минимум, эстетическое удовольствие гарантируем!

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Мануэль Дитрих и его трогательные фото звездного неба

Мануэль Дитрих – немецкий профессиональный фотограф, который занимается в основном пейзажами. Собственно, в его работах – даже в тех, где зритель видит невероятной красоты звездное небо – центральным элементом является как раз они, пейзажи. Но какие!

Дитрих ездит по миру и фиксирует волшебные места в разных странах. Его снимки всегда драматичны, полны ощущения бесконечности и глубокого контекста. Не веришь? Так смотри сам.



Black Forest, Германия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Alabama Hills, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Chamonix, Франция / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Gorner Glacier, Швейцария / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Grindelwald, Швейцария / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха

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Lago di Braies, Италия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



McWay Falls, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Monument Valley, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Mount Bromo, Индонезия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Palatinate, Германия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха

И сюда загляни Это можно увидеть только сквозь камеру: прекрасное звездное небо в работах Шона Паркера



Rosenlaui, Швейцария / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Trona Pinnacles, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Yosemite National Park, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Zell am See-Kaprun, Австрия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Zermatt, Швейцария / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.