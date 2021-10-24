Возможно, после просмотра этих фотографий и к тебе вернется вдохновение. Ну, как минимум, эстетическое удовольствие гарантируем!

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Мануэль Дитрих и его трогательные фото звездного неба

Мануэль Дитрих – немецкий профессиональный фотограф, который занимается в основном пейзажами. Собственно, в его работах – даже в тех, где зритель видит невероятной красоты звездное небо – центральным элементом является как раз они, пейзажи. Но какие!

Дитрих ездит по миру и фиксирует волшебные места в разных странах. Его снимки всегда драматичны, полны ощущения бесконечности и глубокого контекста. Не веришь? Так смотри сам.



Black Forest, Германия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Alabama Hills, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Chamonix, Франция / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Gorner Glacier, Швейцария / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Grindelwald, Швейцария / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха

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Lago di Braies, Италия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



McWay Falls, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Monument Valley, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Mount Bromo, Индонезия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Palatinate, Германия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха

И сюда загляни Это можно увидеть только сквозь камеру: прекрасное звездное небо в работах Шона Паркера



Rosenlaui, Швейцария / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Trona Pinnacles, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Yosemite National Park, США / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Zell am See-Kaprun, Австрия / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха



Zermatt, Швейцария / Фото с инстаграма Мануэля Дитриха