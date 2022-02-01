И вот этот грунт с нашего природного спутника, попавший на Землю почти полвека назад, ныне открывает новую информацию о сложной истории Луны.

Также интересно Посвящённая первопроходцам: Nemiroff представил лимитированную линейку Moon Edition

Новые данные о лунной эволюции – из старых камней

В новой работе (опубликованной 14 декабря 2021 в журнале Nature Communications ) ученые рассказывают об исследовании лунных камней, собранных астронавтами Аполлона-17 (к слову, с тех пор, с 1972 года, люди на Луну больше не летали).

При анализе состава породы троктолит 7653 ученые нашли закономерности, указывающие на период в 20 миллионов лет, в течение которых Луна охлаждалась. А это, заметим, некоторым образом противоречит предыдущему пониманию лунной эволюции.



Троктолет 7653 / Фото NASA

Тайна "чрезвычайно чистого образца"

Группу исследователей возглавлял Уильям Нельсон, учёный Гавайского университета в Маноа, США. Для своей работы исследователи выбрали отдельный камень из лунного грунта, отличавшийся чрезвычайной чистотой (малым количеством посторонних примесей).

Он не претерпел значительных изменений во время пребывания на поверхности Луны. Такая нетронутость – редкость для лунных пород,

– отметил по этому поводу Нельсон.

И вот команда ученых неожиданно обнаружила интересные закономерности химических изменений в минеральных зернах породы, которые содержали оливин и плагиоклаз. Примечательно, что до сих пор научное сообщество не видело изменений в этих минералах.



О Луне нам еще многое будут рассказывать не только новые, но и старые образцы / Фото ESA

О чем свидетельствует открытие группы Нельсона

До сих пор считалось, что после своего формирования Луна пережила период охлаждения в 100 миллионов лет. А новые данные свидетельствуют, что на охлаждение не могло понадобиться более 20 миллионов лет.

Если бы почва охлаждалась так медленно, как считалось ранее, то она не имела бы изменений в содержании фосфора,

– заявил Нельсон.

Проще говоря, новая находка меняет наше понимание истории и эволюции Луны на колоссальные 80 миллионов лет.

Причем Уильям Нельсон уверяет, что это далеко не все секреты, которые способны раскрыть человечеству даже старые образцы из коллекции Аполлона.

Что уж говорить о новых образцах (например, привезенных миссией китайцев Chang'e 5 в 2020)!

Как подытожил тему Уильям Нельсон, человечество ждет увлекательнейшее десятилетие исследования Луны.