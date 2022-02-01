И вот этот грунт с нашего природного спутника, попавший на Землю почти полвека назад, ныне открывает новую информацию о сложной истории Луны.
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Новые данные о лунной эволюции – из старых камней
В новой работе (опубликованной 14 декабря 2021 в журнале Nature Communications) ученые рассказывают об исследовании лунных камней, собранных астронавтами Аполлона-17 (к слову, с тех пор, с 1972 года, люди на Луну больше не летали).
При анализе состава породы троктолит 7653 ученые нашли закономерности, указывающие на период в 20 миллионов лет, в течение которых Луна охлаждалась. А это, заметим, некоторым образом противоречит предыдущему пониманию лунной эволюции.
Троктолет 7653 / Фото NASA
Тайна "чрезвычайно чистого образца"
Группу исследователей возглавлял Уильям Нельсон, учёный Гавайского университета в Маноа, США. Для своей работы исследователи выбрали отдельный камень из лунного грунта, отличавшийся чрезвычайной чистотой (малым количеством посторонних примесей).
Он не претерпел значительных изменений во время пребывания на поверхности Луны. Такая нетронутость – редкость для лунных пород,
– отметил по этому поводу Нельсон.
И вот команда ученых неожиданно обнаружила интересные закономерности химических изменений в минеральных зернах породы, которые содержали оливин и плагиоклаз. Примечательно, что до сих пор научное сообщество не видело изменений в этих минералах.
О Луне нам еще многое будут рассказывать не только новые, но и старые образцы / Фото ESA
О чем свидетельствует открытие группы Нельсона
До сих пор считалось, что после своего формирования Луна пережила период охлаждения в 100 миллионов лет. А новые данные свидетельствуют, что на охлаждение не могло понадобиться более 20 миллионов лет.
Если бы почва охлаждалась так медленно, как считалось ранее, то она не имела бы изменений в содержании фосфора,
– заявил Нельсон.
Проще говоря, новая находка меняет наше понимание истории и эволюции Луны на колоссальные 80 миллионов лет.
- Причем Уильям Нельсон уверяет, что это далеко не все секреты, которые способны раскрыть человечеству даже старые образцы из коллекции Аполлона.
- Что уж говорить о новых образцах (например, привезенных миссией китайцев Chang'e 5 в 2020)!
Как подытожил тему Уильям Нельсон, человечество ждет увлекательнейшее десятилетие исследования Луны.