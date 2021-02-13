30-летняя немецкая спортсменка Юлиане Зайфарт порадовала своих подписчиков откровенным фото. Недавно двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина снялась для мужского журнала Playboy. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Волшебная спортсменка Юлиане Зайфарт украсила обложку мартовского Playboy. На фотографии она позирует абсолютно голой на фоне моря. Фотография настолько понравилась ее поклонникам, что они просто не могли сдерживать эмоций. И мы их прекрасно понимаем!

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Это было замечательное приключение, и я очень счастлива и благодарна за то время и наши прекрасные фотографии. С любовью ко всем, знакомство с вами и работа с вами ценна, как золото,

– написала она под постом.

Над фотографиями для Playboy работал фотограф Люк Крафт. На его инстаграме мы увидели еще одно крутое голое фото спортсменки. К слову, фотохудожник работает в жанре НЮ.

По хорошей традиции лови комментарии, которые оставили под постом Юлиане Зайфарт подписчики:

"Очень красиво";

"Вау, ты это заслужила. Приветствую, моя милая";

"Это так круто";

"Потрясающая картинка";

"Просто невероятно";

"Замечательные фотографии";

"Вау! Супер! Горячо!".

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