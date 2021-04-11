Ты знал, что зубы мудрости почти не участвуют в процессе жевания? А как часто ты пользуешься третьим веком? Может, правда и то, что копчик вовсе не нужен?

Мы можем назвать по меньшей мере 6 частей человеческого тела, без которых можно и обойтись. Это то наследство наших далеких предков, который вряд ли стоит передавать потомкам.

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Лишние части тела

Соски у мужчины

Ученые объяснили это чудачество. Дело в том, что первые несколько недель жизни все эмбрионы развиваются по женскому типу. Поэтому соски успевают появиться. Ну а дальше...

В принципе, можешь делать с ними что угодно. На функционирование твоего тела это никак не повлияет.

Третье веко

Мигательная перепонка есть у змей, кур, акул и других существ. Она возникла в процессе эволюции как защита от мелкого мусора, что может повредить глазу.

Рудимент этой перепонки – третье веко – есть и у человека. Оно тихонько сидит в уголке глаза и... Ничего не делает.



Третье веко, соски и зубы мудрости, пожалуй, вполне лишние / Коллаж 24 канала

Зубы мудрости

Эволюция не всегда справедлива. Когда-то зубы мудрости были нужны человеку, чтобы жевать твердую пищу.

Сегодня же их часто доводится удалять – потому что они даже вырасти нормально не могут.

И не совсем лишние части тела

Миндалины

Миндалины – органы иммунной системы, расположенные позади горла. Они должны помогать организму бороться с инфекциями.

Но у очень многих людей миндалины имеют привычку постоянно опухать и воспаляться . И их приходится удалять.



А вот миндалины, гайморовы пазухи и копчик – ненужные не на все 100% / Коллаж 24 канала

Копчик

Слухи о том, что копчик в человеческом теле лишний – это преувеличение . Нижняя часть позвоночника из 4 – 5 сросшихся рудиментарных позвонков все же выполняет нужную функцию – соединяет мышцы, связки и сухожилия с органами таза.

Но когда-то это был хвост , да. И хвост сейчас человеку действительно вряд ли нужен.

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Гайморовы пазухи

Это заполнены воздухом каверны в костях черепа, соединенные с полостью носа. Вот есть они, а для чего ж нужны? Забавно, но точно этого никто не знает.