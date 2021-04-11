Да зачем тот копчик нужен, или 6 частей тела, без которых можно и обойтись
Ты знал, что зубы мудрости почти не участвуют в процессе жевания? А как часто ты пользуешься третьим веком? Может, правда и то, что копчик вовсе не нужен?
Источник:24 канал
Мы можем назвать по меньшей мере 6 частей человеческого тела, без которых можно и обойтись. Это то наследство наших далеких предков, который вряд ли стоит передавать потомкам.
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Лишние части тела
Соски у мужчины
Ученые объяснили это чудачество. Дело в том, что первые несколько недель жизни все эмбрионы развиваются по женскому типу. Поэтому соски успевают появиться. Ну а дальше...
- В принципе, можешь делать с ними что угодно. На функционирование твоего тела это никак не повлияет.
Третье веко
Мигательная перепонка есть у змей, кур, акул и других существ. Она возникла в процессе эволюции как защита от мелкого мусора, что может повредить глазу.
- Рудимент этой перепонки – третье веко – есть и у человека. Оно тихонько сидит в уголке глаза и... Ничего не делает.
Третье веко, соски и зубы мудрости, пожалуй, вполне лишние / Коллаж 24 канала
Зубы мудрости
Эволюция не всегда справедлива. Когда-то зубы мудрости были нужны человеку, чтобы жевать твердую пищу.
- Сегодня же их часто доводится удалять – потому что они даже вырасти нормально не могут.
И не совсем лишние части тела
Миндалины
Миндалины – органы иммунной системы, расположенные позади горла. Они должны помогать организму бороться с инфекциями.
- Но у очень многих людей миндалины имеют привычку постоянно опухать и воспаляться. И их приходится удалять.
А вот миндалины, гайморовы пазухи и копчик – ненужные не на все 100% / Коллаж 24 канала
Копчик
Слухи о том, что копчик в человеческом теле лишний – это преувеличение. Нижняя часть позвоночника из 4 – 5 сросшихся рудиментарных позвонков все же выполняет нужную функцию – соединяет мышцы, связки и сухожилия с органами таза.
- Но когда-то это был хвост, да. И хвост сейчас человеку действительно вряд ли нужен.
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Гайморовы пазухи
Это заполнены воздухом каверны в костях черепа, соединенные с полостью носа. Вот есть они, а для чего ж нужны? Забавно, но точно этого никто не знает.
- По самым популярным версиям, пазухи влияют на формирование голоса и снижают вес верхней части черепа. Однако вопрос "для чего" остается открытым.
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