В каких цветах сделать спальню, чтобы секс в ней был частым гостем

Есть такое мнение, что цвет стен в спальне напрямую влияет на секс пары, что там живет. Точнее говоря, на его частоту и регулярность.

Действительно ли цвет влияет? И если да – то какой из цветов, скажем так, более эффективный?

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Цвет стен и секс – есть ли связь

На этот вопрос попытались ответить на портале Littlewoods.com, организовав опрос среди своих посетителей.

Опрошенных было более 2000, так что результаты можно считать если не репрезентативными, то точно показательными.

Ответ на вопрос "есть ли" – однозначный: связь есть.

В какой цвет окрашены самые "сексуальные" спальные

Чаще всего секс происходит в спальнях, стены которых окрашены в фиолетовый цвет и его оттенки. На языке цифр, в фиолетовых спальнях в течение недели фиксировали 3,5 полового акта.

В красных спальнях (хотя этот цвет у многих и ассоциируется с кровью) секс бывал также часто – 3,18 раза в неделю.

Ну и замыкает тройку цветных лидеров господин голубой (3,14 сексуального контакта в неделю).



Выбирай внимательно – частота секса немного зависит даже от цвета стен / Фото unsplash

Впрочем, недалеко ушли розовые спальни (3,02) и черные (2,99). Если тебе все еще интересно, то следующая пятерка такова: синий (2,76), желтый (2,43), оранжевый (2,36), коричневый (2,10) и белый (2,02).

в спальнях бежевых оттенков (1,97) и почему-то зеленых (1,89). Видимо, они слишком успокаивающие. Ну и главным неудачником стал с показателем в 1,8 раза цвет, о 50 оттенков которого мы много слышали. Да, да, именно серый.

Так что имеешь возможность задуматься, какого цвета обои планировать в свою будущую спальню ;)

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