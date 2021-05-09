Ученые из американского Национального центра биотехнологической информации (NCBI) обнаружили, что есть определенная черта характера мужчины. И именно она помогает достичь женщине самого яркого оргазма.

Примечательно Ученые рассказали, которая сексуальная практика делает мужчин удовлетворёнными в спальне

Счастье не в деньгах

Если ты думал, что подарить максимум удовольствия во время секса женщине может только мужчина на Porsche, то это не совсем так. Более того: все вообще иначе.

В наблюдении ученых участвовали 103 женщины. Все респондентки ведут активную сексуальную жизнь. Поэтому ученые решили понять, какими характеристиками должен обладать мужчина, который способен подарить им удовольствие. Для этого они попросили барышень назвать критерии, которые влияют на их выбор сексуального партнера.



Мужчины с чувством юмора кажутся женщинам привлекательными / Фото Unsplash

Лучшими в сексе есть...

Большинство женщин отметили одну черту характера, которая считается решающей. Опрос показал, что чаще всего дамы хотят видеть рядом с собой мужчин с чувством юмора.

Мол, чем лучше чувство юмора у потенциального партнера, тем привлекательнее он кажется женщине. А это, в свою очередь, позволит ей достичь значительных оргазмов во время занятия сексом с ним.

Возьми на вооружение Задай ей этот вопрос при знакомстве, чтобы узнать больше о сексуальных предпочтениях