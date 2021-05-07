Отчет, опубликованный в The Journal of Sex Medicine , показал, что поклонники БДСМ больше удовлетворены своей сексуальной жизнью. Особенно это касается тех, кто доминирует в этих практиках.

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К таким выводам ученые пришли благодаря обработке онлайн-анкет. Их заполняли 266 поклонников БДСМ, а также 200 респондентов из контрольной группы.

Статистические данные отличаются, но некоторые исследования показали, что примерно 20% людей во всем мире испытали на себе элементы БДСМ. И это наблюдение доказывает, что в этих практиках нет ничего плохого. По крайней мере, когда говорится о получении удовольствия.

Ранее австралийское исследование, в котором приняли участие 20 000 респондентов, показало, что увлечение БДСМ не было связано с какими-либо сексуальными трудностями. Вероятность того, что участники были несчастными или обеспокоенными, не была выше. А мужчины-поклонники практики получили значительно ниже баллы по шкале психологического стресса, чем другие представители сильной половины человечества.



Поклонники БДСМ рассказали о большей удовлетворенности сексом / Фото Unsplash

"Основное сообщение, которым мы хотели бы поделиться, заключается в том, что БДСМ не является патологией или парафилией, и не имеет ничего общего с психологическими проблемами", – отметил автор исследования.

Более того: ученые обнаружили, что люди, которые следуют за своими собственными сексуальными фантазиями в этой области, более сексуально удовлетворены, а также сообщают о меньшем количестве сексуальных проблем.

Вывод напрашивается сам собой: открытость и честность по отношению к любым желаниям в спальне улучшит твою сексуальную жизнь. Все просто!