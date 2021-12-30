Для людей Земли Солнце – бесценно и незаменимо. Без его света и тепла жизнь на Земле была бы невозможна (ну, большинство жизни).

Но в галактических масштабах все выглядит уже совсем не так. В Млечном Пути Солнце – одна обычная звезда из 200 миллиардов.

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Где мы живем: расположение Солнца в галактике

Солнце вращается на расстоянии в 26 тысяч световых лет от черной дыры Стрелец A* (которая, как ты знаешь, является сердцем Млечного Пути), где-то в середине галактического диска.

Наша звезда путешествует по вселенной со скоростью 828 тысяч километров в час.

828 тысяч километров в час. И так за 230 миллионов лет делает полный оборот вокруг центра галактики.

То есть, последний раз наша планета была в том же месте в галактике, что и сегодня, звездам на ночном небе удивлялись динозавры.



Солнце – одна из 200 миллиардов звезд галактики Млечный Путь / Фото NASA

Рукав Ориона

Солнце живет у края Рукава Ориона (одной из двух меньших спиральных "рук" галактики).

В 2019 году благодаря Gaia астрономы обнаружили, что Солнце фактически находится в волне межзвездного газа в 9000 световых лет в длину и 400 световых лет в ширину.

А над ним – 500 световых лет галактического диска, и не меньше – под ним.

Интересный факт: планеты Солнечной системы не вращаются в плоскости галактики, а под наклоном примерно 63 градуса.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал брендОн в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.