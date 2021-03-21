Длинная густая борода – модный тренд уже длительное время. Но стоит знать, что она – настоящий рассадник бактерий.

Это опытами доказали ученые из Швейцарии еще в 2018 году. Поэтому именно бороду мужчина должен мыть тщательнее.

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Почему бороду надо мыть тщательнее из всех частей тела

Швейцарские ученые в 2018 году провели интересное исследование. Они взяли образцы бород у 18 мужчин от 18 до 76 лет и сравнили их... С чем бы ты думал? С образцами шерсти 30 собак разных пород (колли, такс, немецких овчарок etc.).

И вот какие выводы: в бородах нашли больше вредных бактерий, чем в собачьей шерсти!

Что же делать тем, кто привык к своему бородатому образу? Ничего особенного – просто правильно и тщательно ухаживать за бородой. Тщательнее, чем обычно.



Бородатые мужчины должны заботиться о чистоте своих бород тщательнее / Фото unsplash

Главное о том, как следует ухаживать за бородой

Бороду нужно мыть так же часто, как волосы на голове: а именно – каждые два или три дня.

Специальные средства использовать необязательно – можно и обычные шампуни.

Но желательно подобрать для себя скраб для бороды и лица – он поможет избежать возникновения перхоти.