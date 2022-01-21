А сделала она это с помощью эффектного кадра, который красавица выложила на своем инстаграме. На нем Стефани Гурзански позирует совершенно голой на боксерском ринге. Справедливости ради следует отметить, что с одежды на ней разве что боксерские перчатки и стильные босоножки на шпильке. Этой публикацией можно любоваться вечностью!

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"Победительница", – так лаконично она написала под постом.

И она таки победительница. По меньшей мере, потому, что ей удалось завоевать столько сердец сразу. Не только наша редакция, но и преданная армия поклонников Стефани Гурзански в восторге от нее. Неудивительно, что под публикацией накопилось немало лайков, а также комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты всегда победительница";

"Я влюблен в тебя";

"Я хочу это развидеть, чтобы иметь возможность снова впервые полюбоваться тобой";

"Абсолютно потрясающая";

"Ох, какая же ты красивая";

"Моя королева. Ты самая лучшая женщина в мире";

"Моя сексуальная девочка";

"Ты отправила меня в нокаут";

"В тебе бурлит необузданное пламя";

"Фото, от которого невозможно оторвать взор".



Стефани Гурзански отправила подписчиков в нокаут / Фото с инстаграма Гурзански

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