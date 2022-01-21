А сделала она это с помощью эффектного кадра, который красавица выложила на своем инстаграме. На нем Стефани Гурзански позирует совершенно голой на боксерском ринге. Справедливости ради следует отметить, что с одежды на ней разве что боксерские перчатки и стильные босоножки на шпильке. Этой публикацией можно любоваться вечностью!
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"Победительница", – так лаконично она написала под постом.
И она таки победительница. По меньшей мере, потому, что ей удалось завоевать столько сердец сразу. Не только наша редакция, но и преданная армия поклонников Стефани Гурзански в восторге от нее. Неудивительно, что под публикацией накопилось немало лайков, а также комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Ты всегда победительница";
- "Я влюблен в тебя";
- "Я хочу это развидеть, чтобы иметь возможность снова впервые полюбоваться тобой";
- "Абсолютно потрясающая";
- "Ох, какая же ты красивая";
- "Моя королева. Ты самая лучшая женщина в мире";
- "Моя сексуальная девочка";
- "Ты отправила меня в нокаут";
- "В тебе бурлит необузданное пламя";
- "Фото, от которого невозможно оторвать взор".
Стефани Гурзански отправила подписчиков в нокаут / Фото с инстаграма Гурзански
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Стефани Гурзански вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что с каждым днем ее армия поклонников только растет. Тебя мы буквально призываем подписаться на звезду Playboy, если ты до сих пор этого не сделал. Не упусти возможности одним из первых наслаждаться ее горячими фотографиями.