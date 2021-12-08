Со своими подписчиками модель поделилась горячими фотоснимками. На них Кара Дель Торо позирует в велосипедках и пиджаке на голое тело. Неудивительно, что восторг от соблазнительных кадров не смог удержать ни один, кто увидел их.

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Эффектные фотографии красавица сделала на фоне книжного стеллажа. Мы не до конца убеждены, что она имела в виду. Но точно знаем, что от нее просто невозможно оторвать взгляд. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков, но и множество комментариев, оставленных под ее постом:

"Такая очаровательная и сексуальная";

"Принцесса, у тебя просто безупречное тело";

"Я влюблен в тебя";

"Просто нельзя быть такой идеальной";

"Никогда не останавливайся. Публикуй больше таких фотографий";

"Красивая и очень сексуальная";

"Теперь это моя любимая библиотека";

"Женщина, ну почему ты такая потрясающая?";

"Ты очень и очень милая";

"Теперь я – твой самый горячий фанат".



Горы фото Кары Дель Торо взбудоражили подписчиков модели / Фото с инстаграма Дель Торо



Горы фото Кары Дель Торо взбудоражили подписчиков модели / Фото с инстаграма Дель Торо

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