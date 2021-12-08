Со своими подписчиками модель поделилась горячими фотоснимками. На них Кара Дель Торо позирует в велосипедках и пиджаке на голое тело. Неудивительно, что восторг от соблазнительных кадров не смог удержать ни один, кто увидел их.
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Эффектные фотографии красавица сделала на фоне книжного стеллажа. Мы не до конца убеждены, что она имела в виду. Но точно знаем, что от нее просто невозможно оторвать взгляд. Об этом свидетельствуют не только тысячи лайков, но и множество комментариев, оставленных под ее постом:
- "Такая очаровательная и сексуальная";
- "Принцесса, у тебя просто безупречное тело";
- "Я влюблен в тебя";
- "Просто нельзя быть такой идеальной";
- "Никогда не останавливайся. Публикуй больше таких фотографий";
- "Красивая и очень сексуальная";
- "Теперь это моя любимая библиотека";
- "Женщина, ну почему ты такая потрясающая?";
- "Ты очень и очень милая";
- "Теперь я – твой самый горячий фанат".
Горы фото Кары Дель Торо взбудоражили подписчиков модели / Фото с инстаграма Дель Торо
Горы фото Кары Дель Торо взбудоражили подписчиков модели / Фото с инстаграма Дель Торо
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Нам тоже очень нравится Кара Дель Торо и то, что она публикует в сети. Было бы странно, если бы мы не призывали тебя подписаться на красавицу. Поверь, на ее странице регулярно появляются кадры, которые не оставят тебя безразличным.