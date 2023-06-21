Кардиотренировки обладают множеством преимуществ: они помогают тебе быть в форме, полезны для сердца и даже психического здоровья, укрепляет кости и помогают сжигать жир. Многие эксперты рекомендуют выделить для них место в твоем ежедневном тренировочном графике. Мы же поможем разрушить распространенные мифы, витающие вокруг этой темы.

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1. Чтобы похудеть, нужно только кардио

Конечно, кардио может помочь тебе похудеть, особенно если ты новичок, когда гораздо легче и быстрее увидеть результаты. Но это не единственное, что тебе нужно, и не эффективнее всего.

Специалисты рекомендуют заниматься силовыми тренировками с отягощениями, поскольку это способствует наращиванию мышц, а мышцы сжигают больше калорий, чтобы функционировать, что может помочь тебе быстрее похудеть. Кроме того, обременения помогают обрести силу и выносливость, поэтому кардио должно идти бок о бок с силовыми тренировками.



Кардио помогает похудеть, но не зацикливайся на этом / Фото Drazen Zigic

2. Тебе нужен минимум час кардиотренировок

Многие люди не занимаются спортом, потому что думают, что у них нет времени на полноценную тренировку. Правда заключается в том, что доказано, что короткие занятия тоже могут быть эффективными, если ты обращаешь внимание на интенсивность, типы упражнений и согласуешь их с твоей подготовкой.

Существуют упражнения до 7 минут, которые помогут тебе стать более дисциплинированным, улучшить физическую форму и поработать над своим здоровьем. Следует сочетать короткие и длинные тренировки, чтобы время не было проблемой.

3. Кардио сжигает мышцы и разрушает достигнутые результаты

Многие люди, стремящиеся набрать мышечную массу, в конечном счете отказываются от кардиотренировок. Все потому, что они считают, что могут уничтожить достигнутые результаты и уничтожить мышечную массу, но это не так.

Согласно Tempo, правильное выполнение кардиотренировок поможет тебе увеличить силу и мышечную массу. Безусловно, не стоит злоупотреблять или переусердствовать, но и не стоит впадать в крайности, исключая кардио из своего распорядка дня.



Кардиотренировки не могут сжечь твои мышцы / Фото Drazen Zigic

4. Боль – это часть процесса

Когда ты меняешь свой режим, увеличиваешь вес, количество повторений или делаешь что-нибудь другое, ты можешь чувствовать боль в мышцах. Но боль – это уже ненормально, и не следует чувствовать, что все тело болит во время тренировки.

Ты должен научиться слушать свое тело и останавливаться, если чувствуешь боль, которая не является нормальной. Это ведь может быть признаком того, что что-то не так или что ты делаешь что-то неправильно.

5. Кардио должно быть на первом месте в распорядке дня

Необязательно делать кардиотренирование первоочередными в распорядке дня. На самом деле ты должен делать их в то время, которое лучше отвечает твоим потребностям.

Например, если кардио оставляет тебя слишком истощенными, то лучше делать его после упражнений с отягощениями, чтобы не истощаться после тренировки. Или ты можешь начать с кардио, чтобы разогреться и подготовиться к тренировке. Но в таком случае кардио должно быть очень легким, поскольку исследование в Journal of Strength and Conditioning Research показало, что оно может исчерпать твою энергию и отрицательно повлиять на производительность.

6. Чтобы сжечь жир, нужно увеличить интенсивность

Высокоинтенсивные тренировки HIIT были созданы для того, чтобы за короткое время подтолкнуть тебя к максимуму. Это, безусловно, помогает сжигать больше калорий в минуту, но, согласно Insider, это неправда, что они могут помочь тебе сжечь больше жира, чем сеансы не высокой интенсивности, поскольку многие сожженные калории поступают из нежирных источников.

По данным сайта, для сжигания жира нужно начать использовать запасы твоего тела, а для этого тебе нужно больше стабильного кардио. Старайся работать на 65% от твоей мощности в течение 30 – 60 минут.

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Кардиотренировка – не панацея. Целиком и полностью полагаться на них не стоит. С другой стороны, они могут принести максимум пользы. Главное – правильно совмещать их с другими видами физической активности.