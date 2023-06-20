По мнению исследователей из Гарвардской школы общественного здоровья, количество отжиманий, которое ты можешь сделать, является хорошим способом предусмотреть риск сердечно-сосудистых проблем. Следовательно, в определенной степени оценить состояние твоего здоровья.

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В общем, мы занимаемся спортом по двум основным причинам. Первая – мы хотим чувствовать себя хорошо в своем теле. Вторая – мы хотим быть здоровее, жить дольше и иметь как можно лучшее качество жизни с годами. Некоторые упражнения, в частности, предлагают много преимуществ и являются идеальным сочетанием этих двух целей, и отжимание – одно из них.

Отжимание – важный индикатор

Большинство спортивных тренеров, ведущих спортсменов, врачей, физиотерапевтов и других поклонников фитнеса так или иначе посоветуют тебе отжиматься. Особенно потому, что это упражнение использует вес твоего тела и вовлекает все мышцы.

Конечно, цель не состоит в том, чтобы отжиматься сотни раз в тренировке. Со всем тем, ты должен быть в состоянии выполнить определенное количество отжиманий, не кашляя при этом. Другими словами, если ты не можешь добиться этого количества, твое здоровье не в порядке и ты потенциально подвергаешься риску, по данным Гарварда.

Фактически, отжимания могут помочь определить, есть ли у тебя повышенный риск сердечных заболеваний. Они, собственно, – основная причина преждевременной смерти сегодня.

Сколько делать отжиманий

Отжимания – это не только для сильных, рельефных рук.

Наши результаты свидетельствуют о том, что умение отжиматься может быть простым и недорогим способом оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний практически во всех ситуациях.

– говорит Джастин Янг, исследователь из Гарварда и автор вышеупомянутого исследования.



Отжимания – полезное для твоего тела упражнение / Фото Drazen Zigic

Так что же это за волшебное число для здоровья?

Согласно исследованию, люди, которым удается отжиматься 40 раз подряд, на 96% меньше подвержены развитию сердечно-сосудистых проблем. Эта корреляция справедлива, если сравнивать с теми, кто за один раз может отжаться 10 раз.

Однако исследователи отмечают, что это не единственный фактор, который следует учитывать. К примеру, бегун будет иметь больше силы в ногах, чем в руках. Он может получить очень плохие результаты в этом тесте. Но это не значит, что у него будут проблемы с сердцем.

Сколько нужно отжиматься в день

А чтобы получить мускулистые руки, сколько нужно отжиматься? По мнению экспертов, среднестатистический человек может добиться результатов, выполняя от 50 до 100 отжиманий в день. Но только при условии, что каждое повторение делается правильно. Конечно, все это предполагает правильное питание и долговременную программу тренировок. Не просто отжиматься, ведь это бессмысленно.

Как начать отжиматься больше?

Не удается сделать более 10 отжиманий подряд? Не паникуй, фитнес-гуру Джефф Кавальер предлагает маленькую хитрость. Она поможет тебе медленно наращивать количество повторений без особой боли.

Если ты новичок, он рекомендует сначала отжиматься на коленях, чтобы постепенно совершенствоваться. Опускание колен на пол снимает нагрузку с верхней части тела, одновременно развивая силу и не позволяя тебе пренебрегать техникой, когда усилия становятся интенсивными. Техника всегда является важнейшим фактором для достижения прогресса и избегания травм.

В принципе, после того, как тебе удастся правильно выполнить 30 повторений, ты можешь переходить к традиционным отжиманиям, пытаясь держать локти на месте. После достижения этой первой цели сделай серию из 10 отжиманий без колен, а затем отдохни 60 секунд.

Сделай еще один подход из 10 отжиманий, а затем финальный подход, чтобы достигнуть 30 повторений. Делай это в течение недели и постепенно увеличивай объем: 12 отжиманий на второй неделе, 14 – на третьей и так далее...

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Как только ты достигнешь своей цели – 40 или более, чтобы удовлетворить гарвардских исследователей, – можешь забыть об отдыхе между отжиманиями и просто продолжать.