Просто невозможно быть равнодушным к роскошной Кейт Мосс. Сексуальная супермодель не на шутку взбудоражила пользователей сети, снявшись топлес для рекламы нижнего белья Ким Кардашьян. Это однозначно надо видеть.

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На соблазнительных фотографиях 47-летняя модель позирует как в комплектах нижнего белья, так и без них. Больше всего понравился кадр, на котором фотограф снял красавицу с обнаженной грудью. Неудивительно, что за одни сутки фотография собрала более 50 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев:

"Настоящая икона стиля";

"Люблю ее";

"Кейт чрезвычайная";

"С ума сойти можно";

"Потрясающая Кейт";

"Она невероятная";

"Кейт поражает своей красотой".

Мы же призываем подписаться на инстаграм Кейт Мосс. Подозреваем, что впереди еще много горячих фотографий, которыми она будет делиться со своими подписчиками!