Татуировки, шоу байкеров и коктейли на Nemiroff: в Киеве пройдет фестиваль Tattoo Collection

Уже скоро фанаты культуры татуировок смогут с головой окунуться в тату-фестиваль Tattoo Collection. Пройдет мероприятие с 25 по 27 июня на Арт-заводе "Платформа". Тема нынешнего, 16-го мероприятия – борьба добра и зла. Гостей фестиваля будут сопровождать черный и белый ангел, а также для них будет работать бар с коктейлями на основе линейки вкусовой водки Nemiroff The Inked Collection.

На фестивале Tattoo Collection посетители смогут ознакомиться с новыми экспериментальными техниками, увидеть эскизы лучших мастеров Украины, заказать эскиз, а также сделать татуировку. Более того: можно выиграть татуировки. Мастера же будут бороться в 10 номинациях за кубок Golden Machine.

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На мероприятии можно будет окунуться в культуру татуировок с головой / Фото Unsplash

Также гостей фестиваля Tattoo Collection ожидает:

шоу байкеров;

стенды с оборудованием;

мастер-классы;

выступления диджеев;

парад автомобилей в стиле Rat-Rod;

фудкорт с уличной едой;

коктейли на основе линейки вкусовой водки Nemiroff The Inked Collection;

The Inked Collection; палатка с предсказаниями;

детская развлекательная зона.

Со всей программе Tattoo Collection можно ознакомиться на сайте мероприятия.

За годы своего проведения Tattoo Collection успел сформировать неформальное комьюнити горячих поклонников тату-культуры, пирсинга, шрамирование и просто нестандартного образа жизни. Все они соберутся на фестивале, чтобы окунуться в особую атмосферу свободного от всех предубеждений мероприятия,

– отмечают организаторы.

Заметим, что



Гости мероприятия также смогут попробовать коктейли на основе линейки вкусовой водки The Inked Collection / Фото Nemiroff

Средства, собранные на тату-фестивале, направят на благотворительную цель. Их отдадут на обучение профессии мастера-татуировщика нескольких молодых людей из многодетных семей.

Стоимость билетов на мероприятие стартует с 160 гривен. В этом году их можно будет приобрести не только привычным образом, но и с помощью NFT-токенов. Владельцы NFT-билетов не только получат вход на фестиваль Tattoo Collection, но и цифровой актив, бесплатные напитки на баре и другие приятные сюрпризы.

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