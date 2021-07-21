Ко дню рождения Эрнеста Хемингуэя: какой алкоголь любил автор "Старик и море"

Как относились известные писатели к алкоголю? Как и все люди – по-разному. Кому алкоголь помогал писать шедевры, а кто-то после написания шедевра пускался во все тяжкие.

Так или иначе, а писатель – это не скучный профессор, всю жизнь сидящий в кабинете или дома за компьютером. Наоборот, обычно это активный и нестандартный человек. Вот, к примеру, Эрнест Хемингуэй.

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Хемингуэй любил алкогольные напитки, но – писал только трезвым

Выдающийся член литературной элиты, Эрнест Миллер Хемингуэй объездил почти весь мир. То там, то сям он смаковал местные алкогольные напитки.

На Кубе – дайкири, в Париже – абсент, а во Флориде (там писатель часто проводи лето) – джин с кокосовой водой.

Автор "Старик и море" был человеком медвежьего телосложения, но не избегал и женских коктейлей.

Так же охотно он наслаждался "Белой леди" (джин, апельсиновый ликер и сок лайма) и фруктовыми сортами шампанского.

Впрочем, любимым напитком создателя "По ком звонит колокол", в каком бы баре какой страны Хемингуэй не сидел, был виски.

Зачем ему все это было?

Забудьте церкви, дворцы и площади. Если вы действительно хотите узнать местную культуру, пойдите в ближайший бар,

– вот как сам писатель отвечал на этот вопрос.



Эрнест Хемингуэй любил алкоголь, но творил только трезвым / Фото jfklibrary.org

по свидетельствам, которые вряд ли можно проверить, Эрнест Хемингуэй выпивал литр алкогольных напитков в день. Но при этом неукоснительно придерживался золотого правила:

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