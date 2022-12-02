Независимо от того, пьем мы кофе годами или нет, наука утверждает, что существует определенное время, в течение которого можно им наслаждаться без лишних переживаний. Узнай, когда можно позволить себе последнюю чашку кофе, чтобы не испытывать проблем со сном.

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Когда можно выпить последнюю чашку кофе

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Clinical Sleep Medicine Journal в США, употребление кофеина за 6 часов до сна может задержать его на целый час.

Но это еще не всё. Как объяснил эксперт по вопросам питания, организму может потребоваться до 10 часов, чтобы полностью вывести кофеин. Представляешь, целых десять часов! Так что если утром ты не ограничиваешься только одной чашкой кофе, то уже чашечка в обед может стать причиной бессонницы. Тебе это нужно?

Если учитывать цифры, озвученные выше, следует прекратить пить кофе за 8 – 10 часов до сна. Итак, если ты ложишься в постель в 23:00, то последняя чашка кофе, которую ты можешь себе позволить, должна быть не позднее 15:00, а лучше – 13:00.

Понятно, что кофеин может целиком и полностью не выйти из организма. Но этого временного окна будет достаточно, чтобы минимизировать его влияние на тебя и сон.



Последнюю чашку кофе следует пить за 10 часов до сна / Фото rawpixel

Если после работы тебя зовут на кофе, то не стоит отказываться. Рекомендуем просто отдать предпочтение напитку без кофеина. Так ты и хорошо проведешь время с друзьями, и не будешь лишать себя сна.

К слову, кофеин содержится также в черном и зеленом чае. Заметим, что в последнем его может быть больше, чем в кофе. Так что и этими напитками лучше не злоупотреблять. А вот точно не окажет негативного влияния на твой сон вода. Ее можешь пить, но и здесь не переусердствуй. Переполненный мочевой пузырь может не дать спать.

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