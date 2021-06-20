Для искренних мужских разговоров: 3 крутые коктейли, которые можно приготовить ко Дню отца

В День отца, который в этом году отмечают 20 июня, мы рекомендуем перевоплотиться в настоящего барMENа. Приготовь крутые алкогольные коктейли, чтобы круто и весело провести время с папой или побалуй ими себя.

К твоему вниманию 5 классных алкогольных коктейлей, которые ты можешь самостоятельно приготовить. Они не только станут украшением Дня отца, но и позволят расслабиться после тяжелой рабочей недели. Поэтому айда готовить!

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1. Whisky Sour

Этот напиток идеально подойдет для тех, кому нравится наслаждаться не только содержанием, но и формой. Самое ценное в Whisky Sour то, что готовить его не так уж и сложно, хотя и сверхпростым напиток назвать сложно. Ценят его за прекрасный вкус и баланс.



Этот коктейль понравится ценителям не только содержания, но и формы / Фото diffordsguide

Мы же рекомендуем попробовать на собственной кухне приготовить твист на Whisky Sour – Fig and Orange. В нашем случае виски предлагаем заменить на вкусовую водку Nemiroff Bold Orange, а также добавить варенье из инжира. Такой напиток идеально подойдет для вечеров, проведенных в хорошей компании за душевными разговорами.

2. Moscow Mule

В жаркий день ты можешь приготовить этот коктейль. Он может заменить собой обычное пиво. А особенность коктейля заключается в том, что все его составляющие натуральные. Здесь и жжение от имбирного эля, и кислинка от сока лайма.



Приготовь Nemiroff Mule – крутой твист на коктейль Moscow Mule / Фото Nemiroff

Но мы были бы не мы, если бы не предложили тебе попробовать твист на Moscow Mule – Nemiroff Mule. Напиток приготовлен на основе водки и имбирного пива. А подается он традиционно в медной кружке. В нашем же случае мы еще добавляем несколько секретных ингредиентов, а также базилик.

3. Tom Collins

Еще один крутой летний коктейль. Он готовится на основе джина. И любят его именно за то, что для приготовления не нужно тратить много времени и усилий.



Этот коктейль классифицируется как long-drink / Фото danmurphys

Мы же предлагаем заменить его на твист Elderflower Collins. Если в оригинале используется джин, то в нашем случае – водка Nemiroff De Luxe. В напиток входит сок лимона, а также газированная вода. А сам коктейль классифицируется как long-drink. То есть приготовь и наслаждайся им в течение целого вечера.

Удиви своего отца. Приготовь один или несколько коктейлей, чтобы круто провести время за душевными разговорами!

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