Причем это не просто устойчивое качество – его можно развивать. Что особенно важно для, скажем, лётчиков, спелеологов или военных. Но не только.

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Развиваем кошачье зрение – способность хорошо видеть в темноте

Это качество – ноктолопия (не путать с никтолопией, куриной слепотой), сумеречное или ночное зрение – пригодится и в обычной жизни едва ли не каждому. Например, во время прогулки по малоосвещенной улице.

Чем стимулировать в своем организме развитие ночного зрения, и при этом не потратить на это слишком много времени? Рассказываем:

Форсированное дыхание. Упражнение на 5 минут, когда нужно сделать серию глубоких вдохов и выдохов, чтобы насытить мозг кислородом.

Термические раздражители. Это только звучит страшно – нужно просто умыть лицо холодной водой или приложить лед на затылок.

Гимнастика. Простые физические упражнения в устойчивой позе – внимание – сидя.



Развивайте ночное зрение, чтобы добраться взглядом ко звездам / Фото unsplash

Периферическое зрение. Чтобы четче различать предметы в темное время суток, нужно научиться не смотреть на источники света – на центры освещенных участков. Соответственно нужно тренировать способность фиксироваться на периферии освещенного.

Самовнушение. Здесь о противостоянии боязни тьмы. Так сложилось, что она часто вызывает страх у человека, и тогда человек может видеть то, чего на самом деле нет. Преодолеешь страх – сможешь четче видеть то, что есть на самом деле, и не только в темноте.

Ну и диета. Ввести в рацион немного больше продуктов с витаминами А и В12, которые улучшают ночное зрение (чернику, облепиху, кофе, оранжевые фрукты и овощи, например морковь или хурму).