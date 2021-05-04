Рядом с Нганну Смит признает, что выглядит крохотным. Но это не первый случай, когда он тренировался с кем-то вдвое большим его. Недавно он бросил вызов сильнейшему в мире Мартинсу Личису на CrossFit WOD, но на этот раз не об этом.

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Смиту бросают вызов, и он принимает приглашение Нганну присоединиться к нему на октагоне для борьбы. К счастью, у Смита есть определенный опыт. Фактически, он сначала занялся кроссфитом как способом поддержки и дополнения своих тренировок по борьбе. Однако спарринг с таким гигантом, как Нганну, скоро утомляет его, и они переходят к тренировке с собственным весом.

Тренировки с собственным весом

"Цель состоит в том, чтобы использовать меньше оборудования и сжигать калории с помощью тренировок, кардио и силы, но с собственным весом," – говорит Нганну.

Они начинают с выполнения подхода с 10 бэрпи, 10 обратных выпадов и 10 подъемов на коробку. Затем они снова повторяют те же движения с собственным весом в подходах по 8, 6 и 4 раза.

Хотя многие люди не любят бэрпи по очевидным причинам – они, как известно, утомляют, – и Смит, и Нганну считают их одними из своих любимых упражнений с собственным весом.

Смотри на видео, как Нганну и Смит выполняли очередной вызов:

"Я думаю, что это очень взрывообразно. Потому что тебе нужно много динамики, чтобы растянуться, вернуться и сесть. Это как работать со всем одновременно. Тренировка должна быть сложной, иначе это не тренировка", – подчеркивает Нганну.

Смиту безумно повезло, что они с Нганну не продлили спарринг на октагоне. Хотя, будем откровенны, нам было бы гораздо интереснее взглянуть именно на этот поединок, а не на выполнение упражнений. Хотя ребята нас вдохновили позвать в спортзал друзей и устроить друг другу сумасшедший вызов.