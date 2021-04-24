Тема измены не слишком охотно обсуждается в отношениях. А очень зря. Ведь то, что для одного из партнеров является непростительным грехом, для другого может быть невинным флиртом. Неудивительно, что этому вопросу ученые посвящают множество исследований. В частности, пытаясь понять, кто же охотнее прощает измену: мужчины или женщины?

Согласно исследованию, мужчины с большей вероятностью прощают роман на стороне, если сравнивать с женщинами. И цифры, будем откровенны, шокируют не меньше.

Это интересно Как с помощью походки женщины обнаружить, что она довольна своей сексуальной жизнью

Наблюдение, проведенное на сайте знакомств Ashley Madison, показало, что 86% мужчин готовы простить партнеру измену. Интересно, что 82% женщин поступили бы так же. Свет в конце тоннеля все же есть. Не все готовы сразу же завершать отношения после похода на сторону одного из партнеров.

И хотя разница кажется несущественной, есть важный нюанс. Например, мужчины с большей вероятностью прощают эмоциональную измену, а вот женщины – физическую. И никак наоборот.

Более 85% женщин в исследовании признали, что им уже простили измену. Зато цифра прощеных мужчин – 80%.



Мужчины готовы простить женщине эмоциональную измену / Фото Unsplash

Финансовая измена – тоже измена

Не меньшего внимания уделили именно финансовой измене. Это любой преднамеренный финансовый обман между двумя или более людьми, которые заявили или не заявили о своей вере во взаимное честное обсуждение финансовых вопросов. Например, обман о покупке на распродаже, хотя за товар выложили полную стоимость. То же касается сокрытия покупок и квитанций. Признайся, делал так когда-то?

Почти 20% респондентов заявили, что их брак распался именно из-за финансовой измены, а не интима с другими.

"Для большинства людей, которые заходят на этот сайт знакомств, брак – не просто сказка. А скорее прагматическое партнерство, в котором деньги играют огромную роль. Ведь они помогают паре расти в семье", – объясняет Изабелла Мизе с Ashley Madison.



Финансовая измена стала новой проблемой, которая разрушает отношения / Фото Unsplash

По словам доктора Тэмми Нельсон, спикера TEDx и автора книги "Когда ты обманываешь": "Когда вы с партнером живете вместе или женитесь, вы можете поговорить и договориться о том, как управлять общими финансами. Это охватывает финансовый план – кто и с какого счета будет оплачивать счета, сколько откладывать на будущее, какой риск вы оба готовы принять относительно инвестиций и т.п.".

Примечательно Больше - не значит лучше: ученые рассказали, сколько нужно секса для счастья