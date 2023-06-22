Каждая из них имеет силу изменять наше общество и улучшать нашу жизнь. Вот еще три футуристические технологии (кроме других, о которых мы писали здесь и здесь), способные изменить мир.

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Квантовые вычисления

Классические компьютеры используют биты для обработки информации в формате 0 или 1, а вот квантовые компьютеры используют квантовые биты или кубиты, которые могут быть одновременно и 0, и 1. Это позволяет намного быстрее и эффективнее производить вычисления.

Квантовые компьютеры могут обрабатывать большие числа гораздо быстрее, что сделает много современных методов шифрования устаревшими. Это существенно повлияет на кибербезопасность, позволив взламывать даже самых защищенные системы.

что сделает много современных методов шифрования устаревшими. Это существенно повлияет на кибербезопасность, позволив взламывать даже самых защищенные системы. Квантовые вычисления также имеют потенциал для революции в отраслях разработки лекарств и материаловедения, благодаря быстрому моделированию сложных молекул. Техногиганты уже вкладывают в эти новации колоссальные деньги.



Квантовые вычисления позволяют намного быстрее обрабатывать данные / Фото vecstock@freepik

Дополненная реальность

Дополненная реальность (AR) – это технология, накладывающая цифровую информацию и графику на реальный мир. Это можно делать с помощью смартфона, планшета или другого устройства с установленным AR-приложением.

Одно из самых распространенных применений AR – в игровой индустрии, где она создает увлекательные впечатления. Вспомним хотя бы Pokemon Go.

где она создает увлекательные впечатления. Вспомним хотя бы Pokemon Go. Дополненная реальность также имеет много практических применений в образовании, здравоохранении и розничной торговле – для создания интерактивного учебного процесса, симуляции операций и других медицинских процедур или предоставления клиентам возможности виртуальной примерки.

Термоядерный синтез

Термоядерный синтез – многообещающая технология, которая может дать чистый и практически безграничный источник энергии. Традиционная ядерная энергетика полагается на разделение тяжелых атомов для высвобождения энергии, а термоядерная энергетика предполагает слияние легких атомов, в частности водорода.