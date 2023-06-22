Каждая из них имеет силу изменять наше общество и улучшать нашу жизнь. Вот еще три футуристические технологии (кроме других, о которых мы писали здесь и здесь), способные изменить мир.
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Квантовые вычисления
Классические компьютеры используют биты для обработки информации в формате 0 или 1, а вот квантовые компьютеры используют квантовые биты или кубиты, которые могут быть одновременно и 0, и 1. Это позволяет намного быстрее и эффективнее производить вычисления.
- Квантовые компьютеры могут обрабатывать большие числа гораздо быстрее, что сделает много современных методов шифрования устаревшими. Это существенно повлияет на кибербезопасность, позволив взламывать даже самых защищенные системы.
- Квантовые вычисления также имеют потенциал для революции в отраслях разработки лекарств и материаловедения, благодаря быстрому моделированию сложных молекул. Техногиганты уже вкладывают в эти новации колоссальные деньги.
Квантовые вычисления позволяют намного быстрее обрабатывать данные / Фото vecstock@freepik
Дополненная реальность
Дополненная реальность (AR) – это технология, накладывающая цифровую информацию и графику на реальный мир. Это можно делать с помощью смартфона, планшета или другого устройства с установленным AR-приложением.
- Одно из самых распространенных применений AR – в игровой индустрии, где она создает увлекательные впечатления. Вспомним хотя бы Pokemon Go.
- Дополненная реальность также имеет много практических применений в образовании, здравоохранении и розничной торговле – для создания интерактивного учебного процесса, симуляции операций и других медицинских процедур или предоставления клиентам возможности виртуальной примерки.
Термоядерный синтез
Термоядерный синтез – многообещающая технология, которая может дать чистый и практически безграничный источник энергии. Традиционная ядерная энергетика полагается на разделение тяжелых атомов для высвобождения энергии, а термоядерная энергетика предполагает слияние легких атомов, в частности водорода.
- Высвобождаемая таким образом энергия может производить электричество без вредных побочных продуктов. Также, в отличие от ископаемого топлива, являющегося ограниченным ресурсом, водород есть в атмосфере и в воде в избытке.
- Термоядерная энергетика является чистым и восстанавливаемым источником энергии, несколько экспериментальных термоядерных реакторов уже на стадии разработки.