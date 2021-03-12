Все мы привыкли к мысли, что только с помощью изнурительных тренировок можно достичь желаемого результата. Но это не всегда так. Легкие тренировки до отказа могут дать даже лучшие результаты во время набора мышечной массы. К твоему вниманию 3 преимущества именно таких тренировок.

Совсем не обязательно изнурять себя в зале, а также таскать тяжелое "железо". Иногда для достижения желаемого результата можно изменить вектор своей активности, сосредоточившись, например, на легких упражнениях.

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1. Тренировка более целенаправленная

При использовании более легкого веса, всю работу выполняют целевые мышцы. Когда ты поднимаешь больший вес, чем может выдержать твоё тело, ты теряешь правильные пропорции. Легкий вес позволяет тебе наращивать мышцы равномерно. Так твоё тело в долгосрочной перспективе будет выглядеть отлично.



Легкие тренировки позволяют тренировать те мышцы, над которыми вы работаете / Фото Unsplash

2. Большой диапазон движений

Легкий вес гарантирует, что упражнение выполняется с полным диапазоном движений. Зато с большим весом ты будешь склонным сокращать диапазон движений. Это, конечно же, будет влиять на общий результат.

Исследование, опубликованное в Journal of Streng and Conditioning Research, показало, что 12 недель силовых тренировок с полным диапазоном движений позволили показать лучшую мышечную силу и размер, чем упражнения с коротким диапазоном.

3. Усилия больше, чем нагрузки

Исследование, опубликованное в Журнале прикладной физиологии, показало, что усилия, а не упражнения увеличивают рост мышц. Тот, кто выполнял легкие упражнения, рос в размерах сильнее, чем поклонники интенсивных упражнений. Но здесь следует помнить, что легкие тренировки нужно выполнять до отказа.



Исследования показывают, что усилия увеличивают рост твоих мышц, а не вес / Фото Unsplash

Если подвести итоги, то следует запомнить одно: тяжелые тренировки – не единственный способ достичь поставленных перед собой целей. Ты можешь выполнять легкие упражнения, которые помогут тебе достичь желаемых результатов. Экспериментируй, тренируйся и не останавливайся. У тебя все получится!