Лев или зебра: пройди простой психологический тест и узнай, что он расскажет о тебе

Продолжаем публиковать интригующие психологические тесты с оптической иллюзией внутри. Посмотри на картинку – что ты увидишь прежде?

То, что ты сразу заметишь, расскажет кое-что интересное о твоей личности. Возможно, нечто такое, о чем ты и не догадывался.

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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest

Лев или зебра

Если ты увидел зебру

Это значит, что ты – экстраверт. То есть, ты любишь контактировать, встречаться и общаться и со старыми друзьями, и с новыми людьми.

Очень любишь браться за новые дела. Вот только... О старых почему-то время от времени забываешь.

дела. Вот только... О старых почему-то время от времени забываешь. Наверное, это потому, что тебе не нравится жить в рамках повседневности и рутины.

Что же, это просто не твой стиль. Но подумай, действительно ли стоит так относиться к работе.

Если прежде ты видишь льва

Вне всякого сомнения, ты – интроверт. Тебе нравится посвящать время себе. А еще больше – самым близким и родным людям.

Например, любимому человеку. Конечно, речь идет о времени с ним наедине, а не в шумной компании.

человеку. Конечно, речь идет о времени с ним наедине, а не в шумной компании. Несколько эпизодов любимого телешоу за бокалом любимого напитка – куда более заманчивая перспектива для тебя, чем посещение вечеринки.

Но подумай, хочет ли твоя половинка того же.

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