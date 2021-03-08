Хороший и качественный костюм – необходимый элемент мужского гардероба. Он понадобится тебе не только для корпоратива или похода на вечеринку. С его помощью можно еще и произвести хорошее впечатление на деловых партнеров. Men 24 делится с тобой несколькими простыми советами, которые позволят носить костюм и быть всегда на высоте!

Если ты смотрел "Кингсмана" или "Джентльменов", то знаешь, что хороший и качественный костюм – настоящее украшение успешного и стильного мужчины. Ты, конечно же, можешь выбрать идеальную для себя модель, которая подойдет тебе по размеру, но этого недостаточно. С нашими советами ты будешь выглядеть в костюме, как настоящий британец!

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1. Не злоупотребляй костюмом

Стилисты не рекомендуют носить один и тот же костюм каждый день. Лучшее решение – дать ему постоять не менее двух дней, прежде чем одеть снова. Это позволит избежать однообразия. Кроме того, твой костюм прослужит значительно дольше. И на работе никому не покажется, что у тебя один костюм на все случаи жизни.

2. Покажи рукав, но не сильно

Хорошо, если рукав рубашки немного выступает из-под костюма. Но он никогда не должен торчать на более один сантиметр. В противном случае будет казаться, что костюм слишком мал. Рукав самого же пиджака не должен закрывать твои руки. Он должен точно доходить до запястья, не больше.



Рубашка не должна слишком сильно выглядывать из-под пиджака / Фото Unsplash

3. Соответствующий стиль для твоего телосложения

Это правило применимо для всех типов одежды, который ты хочешь носить. Но особенно важно это для костюмов. Тебе необходимо определить, какой тип пиджака и какой крой брюк подойдут тебе лучше. Все это зависит от твоего типа телосложения. Костюм должен хорошо сидеть на твоем теле. Пуговицы не должны быть слишком туго натянутыми, а штанины – едва достигать до косточки.

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4. Найди хорошего портного

Даже самый дорогой костюм не сравнится с костюмом, сшитым под тебя. Поэтому лучшее, что ты можешь сделать, – найти крутого портного, который сможет поколдовать с тканью. Он подгонит костюм под твоё тело, чтобы ты был на высоте. Если тебе кажется, что это слишком дорого, то мы вынуждены тебя огорчить. Иногда покупка брендового костюма может обойтись в разы дороже. Но это не гарантия, что он будет идеально подходить под твою фигуру.

5. Обрати внимание на детали

Важно все: от цвета галстука к рисункам носков. Поэтому тебе нужно убедиться, что каждая деталь – на своем месте, чистая и в идеальном состоянии. Иначе будет очень странно, что твой костюм совершенно сидит на тебе, но при этом у тебя грязная обувь или мятая рубашка.



Для безупречного образа важны также детали / Фото Unsplash

Прислушайся к нашим советам, чтобы всегда быть на высоте. Костюм придаст тебе не только стильности, но и позволит чувствовать себя гораздо увереннее. Главное – правильно подобрать именно тот костюм, который завершит твой образ сполна.