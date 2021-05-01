Люсия Яворчекова с бешеным удовольствием раздевается перед камерой. Поэтому неудивительно, что на ее странице в инстаграме можно увидеть множество фото, на которых она позирует или в нижнем белье, или в купальниках, или вообще без одежды. На этот раз мы поделимся с тобой фотографией, на которой красавица позирует топлес.

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Половина раю и половина ада,

– написала Люсия под постом.

Горячее фото Люсии Яворчековой безумно понравилось ее подписчикам в инстаграме. Они не только оставили множество лайков под постом, но и буквально засыпали красавицу комментариями:

"Это сплошной рай";

"Люсия – ты настоящая королева";

"Безупречность";

"Просто лучшая";

"Чрезвычайно мыла";

"О, Боже. Это невероятно";

"Ты настолько сексуальна";

"Люблю это фото";

"Абсолютно привлекательная".

Нам тоже безумно нравится Люсия Яворчекова. Поэтому мы рекомендуем подписаться на словацкую фитнес-модель. На ее странице в инстаграме всегда очень жарко!