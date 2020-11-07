Девушки с UFC обладают не только невероятной силой, но и удивительной красотой. Это нам ярко доказывает австралийка Меган Андерсон. 30-летняя спортсменка – сексуальная и дерзкая звезда UFC, поэтому Men 24 предлагает тебе посмотреть горячие фото красавицы. Наслаждайся!

Меган Андерсон – спортсменка UFC, которая может похвастаться сильным телом, какое покрывает не одна крутая татуировка! Men 24 предлагает тебе насладиться лучшими и самыми соблазнительными фото звезды UFC.

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Меган Андерсон

Возраст : 30 лет

Знак Зодиака : Водолей

Рост : 183 см

Страна : Австралия

Меган Андерсон – боец ​​MMA, которая представляет Австралию. Свою профессиональную карьеру она начала в 2013 году. Сейчас красавица провела 15 боев: победила 11 раз, а проиграла – 4. Спортсменка принимала участие в таких турнирах: UFC, Invicta FC, Nitro MMA. А 12 декабря в нее запланирован новый бой с Амандой Нунес!

Смотри горячие фото Меган Андерсон: