Любоваться роскошным телом Мелиссы Ризо можно вечность. Неудивительно, что мы с огромным нетерпением ожидаем новые посты калифорнийской модели. На ее странице в инстаграме столь же жарко, как горячо сейчас, например, в Хургаде.

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На новом фото, которым она поделилась со своими подписчиками, Мелисса позирует в прозрачном черном нижнем белье. Дополняет смелый образ белый жакет, который подчеркивает бронзовый загар красавицы.

Подписчики Мелиссы Ризо чрезвычайно щедрые не только на лайки. Они еще и с радостью засыпали 34-летнюю модель комментариями. Лови лучшие из них:

"Чрезвычайно горячая";

"Привлекательная";

"Невероятно красивая";

"Люблю тебе";

"Потрясающая";

"Жаркий образ";

"Такая сексуальная";

"Волшебная женщина".

Айда ставить лайк под постом волшебной Мелиссы Ризо. А также мы настоятельно рекомендуем тебе присоединиться к ее армии поклонников в инстаграме. Так ты сможешь не пропускать ни одного жаркого фото калифорнийской модели!