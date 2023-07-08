Большое количество взрослых страдают от усталости и чувствуют себя истощенными большую часть времени. Это связано с ритмом жизни, с долгим рабочим днем, а также тем, что сейчас труднее отключиться и отделиться от работы. Но это также связано с тем, что во многих случаях сон – это первое, чем приходится жертвовать, и не принимается во внимание, что пища может играть важную роль во всем этом.

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Существуют продукты, которые, например, из-за своего нездорового содержания сахара или жира, могут усиливать усталость после употребления (и есть некоторые здоровые продукты, которые имеют подобный эффект). И это одна из причин, почему так важно заботиться о своем рационе.

Усталость – это часть жизни, и ты, вероятно, будешь ощущать ее многократно (например, на половине фильма, который ты пытался посмотреть несколько дней). Но ты можешь помочь себе снизить ее, и это может начаться с того, что ты ешь.

Согласно Healthline, еда – это топливо для организма, поэтому нужно следить за типом пищи, которую ты ешь, а также за порциями.

1. Начни есть меньшими порциями

Healthline говорит, что ты можешь чувствовать усталость после еды, потому что твой организм тратит много энергии на пищеварение. Поэтому рекомендуется есть меньшие порции в течение дня.

Это поможет тебе не чувствовать себя голодным (меньшие порции, но больше, чем базовые 3), а также поддерживать энергию в разное время суток. А еще это хороший способ контролировать свой рацион и немного похудеть.



Попробуй есть меньшими порциями, но чаще / Фото artursafronovvvv

2. Сезонные фрукты и овощи

Свежие сезонные продукты содержат гораздо больше питательных веществ, чем переработанные, которые часто содержат много сахара, и именно поэтому они могут помочь тебе чувствовать себя бодрее и энергичнее.

Для этого нужно немного знать о сезонах овощей и фруктов, и отдавать предпочтение тем, которые есть в сезоне, когда ты идешь в магазин. Еще одно преимущество состоит в том, что ты сможешь разнообразить свой рацион и избежать скуки.

3. Вода, много воды

Обезвоживание – злейший враг энергии. Оно влияет на способность мозга выполнять свои функции и заставляет тебя чувствовать себя все более истощенным.

Говорят, что ты должен выпивать не менее 2 литров воды в день. Но это количество может зависеть от таких факторов как температура или уровень физической активности. И дело не только в воде. Ты тоже должен добавлять продукты, поддерживающие гидратацию, например огурец.

4. Семена и орехи

Это не просто отличный перекус между основными приемами пищи, ведь они содержат полезные жиры и много питательных веществ, а также не слишком калорийны.

Healthline рекомендует приготовить смесь из разных орехов, преимущественно фундука, бразильских орехов, семян подсолнечника и грецких орехов. Все это даст тебе длительный заряд энергии и поможет почувствовать себя сытым между приемами пищи.



Добавь в рацион орехи и семена / Фото freepik

5. Нежирный белок и сложные углеводы

Красное мясо может содержать насыщенные жиры и сахар, которые могут вызвать чувство усталости после еды. Поэтому подумай о таких вариантах как курица или рыба, которые содержат меньше насыщенных жиров, но все еще дают тебе необходимый белок.

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Что касается углеводов, то следует избегать обработанных или простых углеводов, таких как белый хлеб, и отдавать предпочтение сложным углеводам, имеющим меньшее содержание сахара, помогают чувствовать себя сытым и являются отличным топливом для мозга и тела, а также снабжают клетчатку.