Астрофотографии не бывают некрасивыми. Но есть такие, которые просто невозможно обойти вниманием! Вот, например, как работы американского мастера Уэйна Пинкстона.

Этот фотограф использует свой способ зафиксировать звездное небо благодаря малому освещению и многогранности цветопередачи. В итоге у Пинкстона получается такое, что сказать "Вау" – это ничего не сказать.

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Уэйн Пинкстон и его уникальные фото Млечного Пути

Американский фотограф ночного неба Уэйн Пинкстон сначала увлекся астрофотографией как способом съемки Млечного Пути из Гранд-Каньона в Соединенных Штатах Америки.

Сейчас география его работ гораздо шире. Пинкстон в своих фото захватывает разные цвета системы, и часто использует низкий уровень освещения, чтобы сформировать свои уникальные изображения.

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Оказывается, с поверхности Земли можно увидеть множество звезд: фото с инстаграма Уэйна Пинкстона

Отметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.