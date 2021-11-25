На фотографиях, которым Алли Мартинез поделилась со своими подписчиками, она позирует в крошечном бикини. Это позволяет каждому достаточно налюбоваться роскошными формами красавицы.

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Поклонникам американской модели чрезвычайно понравился пост красавицы. Они были не только максимально щедры на лайки, но и буквально засыпали ее комплиментами:

"Потрясающая леди";

"Ты просто удивительна";

"Девушка из моих мечтаний";

"Настоящая принцесса";

"Очень и очень милая";

"Ты безупречный ангел";

"У тебя невозможно не влюбиться";

"Богиня с идеальным телом";

"Сексуальная крошка".



Алли Мартинез в бикини взбудоражила подписчиков / Фото с инстаграма Мартинез



Алли Мартинез в бикини взбудоражила подписчиков / Фото с инстаграма Мартинез



Алли Мартинез в бикини взбудоражила подписчиков / Фото с инстаграма Мартинез

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