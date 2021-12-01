Если и отдыхать на яхте, то только так. Алли Мартинез показала своим поклонникам всю легкость и безмятежность, которой в последнее время всем нам так не хватает. А самое ценное в публикации модели то, что на фотографиях она позирует в соблазнительном купальнике.
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"Теперь я – капитан", – написала она под публикацией.
Фотографии красавицы за считанные часы собрали тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Подписчики Алли Мартинез в восторге не только от улыбки красавицы, но и от ее невероятных изгибов:
- "Красавица";
- "Как всегда развлекаешься";
- "Ты очень потрясающая, горячая и красивая";
- "Я влюблен в тебя, Алли";
- "Хотел бы я, чтобы все капитаны были такими соблазнительными и очаровательными";
- "Обложка Vogue уже готова";
- "Фантастическая куколка";
- "От второй фотографии невозможно оторвать взгляда";
- "Ты настоящий ангел".
Алли Мартинез в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Мартинез
Алли Мартинез в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Мартинез
Алли Мартинез в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Мартинез
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Следить за Алли Мартинез в инстаграме – сплошное удовольствие. Присоединись и ты к ее армии поклонников. А еще не поленись поставить лайки под последними публикациями модели. Тебе не сложно, а ей будет очень и очень приятно.